Gündem Bornovada heyelan nedeniyle boşaltılan ev sayısı 27ye çıktı
İZMİR

Bornova'da heyelan nedeniyle boşaltılan ev sayısı 27'ye çıktı

Bornova'da heyelan nedeniyle boşaltılan ev sayısı 27'ye çıktı

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde aşırı yağışlardan sonra meydana gelen heyelanın ardından 27 ev boşaltıldı. AFAD Genel Müdürlüğü'nden gelen uzmanların jeolojik araştırmalarının ise devam ettiği belirtildi. Tedirgin halde bekleyişleri süren mahalleli ise hem kendileri hem de geçim kaynakları olan hayvanları için yardım beklediklerini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Tedirgin halde bekleyişleri süren mahalleli yardım bekliyor
Tedirgin halde bekleyişleri süren mahalleli yardım bekliyor

Bornova'nın dağlık bölgesinde yer alan kırsal Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta geçen cumartesi günü heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından ilk etapta 12 ev boşaltıldı.

Toprak kaymasının sürmesi üzerine, Bornova Kaymakamlığı kararıyla boşaltılan ev sayısı 27'e çıktı. Bu arada AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı personelin yanı sıra Ankara'daki Genel Müdürlükten de uzmanlar geldi. Uzmanların jeolojik incelemesinden sonra heyelan yaşanan alanın afet bölgesi ilan edilip edilmeyeceğine karar verileceği ifade edildi.

Mahalle sakinlerinin, üst tarafta yapımı süren hobi bahçesinden dolayı heyelanın meydana geldiği iddialarının da yine incelendiği açıklandı. Bu arada toprak hareketliliğinin durduğu bölgedeki evlerini terk etmek zorunda kalan mahalle sakinlerinin, başka yere taşınmaları halinde Kaymakamlığın 6 aylık ev kiralarını ödeyeceği öğrenildi. Bölgeye giden yolun zarar görmesi üzerine, Belediye ekipleri, heyelanın tehdit etmediği başka bir bölgeden yukarıda kalan evlere ulaşım için yeni yol çalışmasına başladı.

MAHALLELİ YARDIM BEKLİYOR

Tedirgin halde bekleyişleri süren mahalle sakinlerinden Fatma Alagöz, şunları söyledi:

  • "Çocuklarımız için yeni bir arazi aldık ve üzerine de ahır inşa ettik. Ancak tam heyelanın olduğu bölge içerisinde kaldı. Arazimiz zarar gördü, binanın da zarar gördüğünü düşünüyoruz, gidip bakamadık. Bölgeye gidemiyoruz, tedirginlik yaşıyoruz. Mahalle sakinlerimizin zararlarının bir an önce karşılanmasını bekliyoruz. Ayrıca geçim kaynağımız hayvancılık; bunun için de yine yetkililerden yardım bekliyoruz"

Bir diğer mahalle sakini Hatice Akbulut ise "Ben çocukluğumdan beri böyle bir korku yaşamadım. Yağış olurdu ama ilk kez böyle toprak kayması yaşanıyor. İnsanlara yeni evlere taşınmaları söylenmiş ama bunu nasıl yapacaklar, hayvanları burada. Gece burada kalanlar büyük korku yaşamaya devam ediyorlar" diye konuştu.

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Bu arada, köylülerden gelen talep üzerine Belediye ekipleri de, mahallenin iki bölgesine hayvanların barınması için çadır kurdu.

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