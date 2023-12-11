|
Gündem

Bu camide yağmur depolanacak

Kartepe'ye kazandırılan Kent Meydanı Cami'de çalışmalar devam ediyor. Cami, modern mimarisinin yanı sıra, yağmur sularını depolayan özelliğiyle de dikkat çekiyor.

14:35 - 11/12/2023 Pazartesi
IHA
Kent Meydanı Cami
Kent Meydanı Cami

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe'ye kazandırdığı 30 bin metrekarelik alanda yapılan Kent Meydanı Cami'de çalışmalar sürüyor. Bodrum katı, zemin katı, mahfil katı olmak üzere 3 kattan oluşan Kartepe Kent Meydanı Cami inşaatında dış cephe silikon cephe imalatları yapılıyor.

Dış cephe silikon cephe imalatları yapılan caminin, dış cephe fiber takviyeli prekast cephe kaplamasına devam ediliyor. Çelik konstrüksiyon minare montajı yapılacak caminin iç mekan mekanik montaj traverten kaplama imalatları da devam ederken, dış cephe alüminyum güneş kırıcı imalatları sürüyor. 90 araçlık otopark tesis etmek için bordürler örülerek saha betonu döküldü.

Cephelerde yağmur suyunu kullanabilmek amacıyla prekast cephe içlerine gizli yağmur suyu olukları yerleştirildi. Buradan gelen yağmur sularının bodrum katta bulunan iki depo da toplanması tasarlandı. Depolarda toplanan yağmur sularının tuvalet ve peyzaj alanında kullanılması planlanıyor.
#Kartepe
#Kent Meydanı Cami
#Kocaeli
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
100 bin taşeron 2. torba yasayı bekliyor! Taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek, çıktı mı? Gözler torba yasa kanun teklifinde