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KOCAELİ

Bu çayın bedeli 5 bin 161 TL

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ehliyetsiz olduğu ve fazla yük taşıdığı belirlenen hafriyat kamyonu sürücüsüne iki günde 5 bin 161 TL ceza kesildi. Çay ikram edilen sürücü polis ekiplerine teşekkür ederken, kamyon şoförlerinin ’trafik canavarı olarak’ nitelendirilmesine ise tepki gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Orhan Y'ye kural ihlalleri nedeniyle 5 bin 161 lira ceza kesildi.
Orhan Y'ye kural ihlalleri nedeniyle 5 bin 161 lira ceza kesildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 karayolunda polis ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinin yanı sıra, kural ihlali yapan birçok sürücüye de cezai işlem uygulandı.

Bu kapsamda D100 karayolu Serdar Mahallesi mevkiinde gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan Orhan Y. idaresindeki 17 HS 100 plakalı kömür yüklü hafriyat kamyonunda fazla yük olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü Orhan Y’nin ehliyetinin de yanında olmadığı belirlendi.

İHA
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ehliyetsiz olduğu ve fazla yük taşıdığı belirlenen hafriyat kamyonu sürücüsüne iki günde 5 bin 161 TL ceza kesildi.
  • Polis ekipleri tarafından sürücüye aracın takografının çalışmaması, ehliyetinin yanında bulunmaması ve fazla yük taşıması nedeniyle bin 161 TL para cezası kesildi. Orhan Y’nin dün de kural ihlalleri sebebiyle yaklaşık 4 bin 500 TL trafik cezası yediği belirlendi.

“Bizim kaderimiz bu”

Aracında fazla yük olmadığını iddia eden Orhan Y’nin kamyonun yanına giden polis memuru, aracın dışına sıçrayan kömürleri gösterdi. Orhan Y. polis memuruna haklı olduklarını, ancak kamyon şoförlerinin ‘trafik canavarı’ olarak nitelendirilmesinin zoruna gittiğini belirtti. Polis ekipleri daha sonra cezai işlem uyguladıkları sürücüye çay ikram etti.

Orhan Y., kendisine çay ikram eden polis memurlarının haklı olduğunu söyleyerek, “Memurlar görevini yapmıyor diyenler yalan konuşuyor. Kamyonet şoförleri bu memleketin en rezil adamı. Önüne gelen bizi şikayet eder, bizden şikayetçi olur. Bizim kaderimiz bu. Bizi trafik canavarı olarak lanse ediyorlar. Cezalar çok ağır, yaptırımlar çok ağır. Dün de 4 bin 500 TL ceza yedim” dedi.

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