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MARDİN

Mardin yerel haber: Bu kez Mardin'de görüldü

Bu kez Mardin'de görüldü

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çiftçiler yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda dev çekirge buldu. Etçil olduğu belirlenen çekirge daha önce Van ve Diyarbakır’da da görülmüştü.

Haber Merkezi IHA
15 santimetrelik dev çekirge
15 santimetrelik dev çekirge

Bu yıl aşırı sıcakların ardından ortaya çıkan dev çekirge, Van ve Diyarbakır’ın ardından Mardin’in Mazıdağı ilçesinde de görüldü. Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva Mahallesinde arazide mercimek hasadı yapan Mehmet Abi çekirgeyi fark etti.

Çekirgeyi cep telefonu ile kaydeden Abi, "Mercimek hasadına gelmiştik. Daha önce haberlerde bir kaç defa gördüğüm için dikkatimi çekti. Sadece fotoğraf ve video çekerek hayvanı bıraktık" dedi.

Uzmanlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yayılış gösteren dev çekirgenin erginlerinin boyunun 15 ila 20 santimetreye ulaşabildiğini belirterek, hayvanların geceleri aktif olarak avlanan etçil türler olduğunu ve tarıma zararlı böceklerle beslendiklerinden faydalı türler olduklarını söyledi.

Diyarbakır'da çiftçiler buldu: İlk defa görüldü
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Çınar'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıkonak köyünde çiftçiler, tarla biçerken, yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda dev çekirge ile karşılaştı.
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Çekirgeyi yakalayan çiftçilerden Mahsun Atlı, bölgede ilk defa böyle bir çekirge gördüklerini söyledi.
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Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yayılış gösteren dev çekirgenin erginlerinin boyunun 15 ila 20 santimetreye ulaşabildiğini söyledi.
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Satar, “Geceleri aktif olarak avlanan etçil türlerdir. Tarıma zararlı böceklerle beslendiklerinden faydalı türlerdir. Avlarını yakalamak için ön bacaklarını kıllanırlar. Bacaklarının üzerinde kuvvetli diken yapısında çıkıntılar vardır. Kurbanlarını boynundan veya arka bacaklarından yemeye başlarlar, aynı cinse ait bazı türler Afrika'da insanlar tarafından sevilerek yenen böcekler arasındadır. Bu dev çekirgeleri merak edenler, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Müzesi'ne gelerek görebilirler dedi.
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Diyarbakır'da çiftçiler buldu: İlk defa görüldü
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çiftçiler, yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda dev çekirge buldu. Etçil olduğu belirlenen çekirgenin tarıma zararlı böceklerle beslendiği belirlendi.


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