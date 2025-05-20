Burdur'da kurtlar terör estirdi

Kurtlar koyun sürüsüne saldırdı.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde, kurtların saldırdığı ağıldaki koyunlardan 12'si telef oldu, 20'si yaralandı.
Kılavuzlar Köyü'ndeki merada besicilik yapan Süleyman Kurt'a ait ağıldaki 180 küçükbaş hayvana, sabaha karşı kurtlar saldırdı.
Kurtlar, ağıldaki 12 hayvanı telef etti, 20'sini de yaraladı.
Çoban İbrahim Kancı'nın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler olayla ilgili incele yaptı.
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