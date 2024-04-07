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Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us'un amigoluk görüntülerine hem idari hem de ceza soruşturması

31 Mart Yerel seçimleri geride kalırken, Bursa'da CHP'li Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde ilginç anlar yaşandı. Seçimleri tarafsızlıkla yönetmesi beklenen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, CHP’li Bozbey’in mazbata töreninde amigoluk yaptı. Mehmet Us'un Bozbey'e yönelik "Canla başla çalıştınız, Mustafa Bozbey başkanınız... Alkışlarınız bu kadar mı millet? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen." sözleri Bursa'daki seçimlerin tarafsızlığını ve güvenilirliğini bir kez daha sorgulattı. Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us'un tepki çeken görüntüleri hakkında Yüksek Seçim Kurulu idari soruşturma başlattı. Ayrıca Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da Mehmet Us hakkında ceza soruşturması başlattı.

16:10 - 7/04/2024 Pazar
Güncelleme: 16:19 - 7/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Tepki çeken görüntüler hakkında Yüksek Seçim Kurulu hem idari hem de ceza soruşturması başlattı
Tepki çeken görüntüler hakkında Yüksek Seçim Kurulu hem idari hem de ceza soruşturması başlattı

31 Mart Yerel seçimleri geride kalırken, Bursa'da CHP'li Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde ilginç anlar yaşandı. Seçimleri tarafsızlıkla yönetmesi beklenen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, CHP’li Bozbey’in mazbata töreninde amigoluk yaptı. Mehmet Us'un Bozbey'e yönelik "Canla başla çalıştınız, Mustafa Bozbey başkanınız... Alkışlarınız bu kadar mı millet? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen." sözleri Bursa'daki seçimlerin tarafsızlığını ve güvenilirliğini bir kez daha sorgulattı.



Soruşturma başlatıldı

Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us'un tepki çeken görüntüleri hakkında Yüksek Seçim Kurulu, idari soruşturma başlattı. Ayrıca Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da Mehmet Us hakkında ceza soruşturması başlattı.

Us hakkında HSK'nın da soruşturma başlatması bekleniyor..


#YSK
#Mehmet Us
#Bursa
#Savcılık
#Mustafa Bozbey
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