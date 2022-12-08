Bütçede hesap atışması

Meclis’te hareketli geçen 2023 bütçe görüşmelerinde bu kez KYK yurtlarına yerleştirilen öğrenciler konusunda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile CHP’li Engin Özkoç arasında ‘hesap’ polemiği yaşandı. Bakan Kasapoğlu, bu yıl yurt başvurusunda bulunan üniversite öğrencilerinin yüzde 98’inin yerleştirildiğini belirtti. Kasapoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un “Yüzde 98 bir yalan, yüzde 98 bir yalan. TÜİK açıklama yaptı. Beş öğrenciden sadece 1'i. diyor, bu bir yalan” tepkisine; "Her öğrencinin yurt talebi yok ki. 8 milyon öğrenci üzerinden hesaplama yapıyorsunuz hâlâ, hâlâ 8 milyon öğrenci üzerinden hesaplama yapıyorsunuz. Bu yıl, yurtlarımıza başvuran 430 bin öğrenci var; tamam mı? Biz de bunun yüzde 98'ini yerleştirdik" karşılığını verdi.

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PASLANMAZ ÇELİKTEN 395 HAVUZ

CHP'den gelen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'nin işlevsiz olduğu ve '5 milyon kişiye yüzme öğrettiklerini iddia ediyorlar' eleştirisine karşın Bakan Kasapoğlu, "Bu yüzme projemiz sizi niye bu kadar rahatsız etti anlamadım, neredeyse yüzmeyi suç ilan edeceksiniz" tepkisini gösterdi.Kasapoğlu, projeye ilişkin “Olimpik ve yarı olimpik havuzlarımızın yanı sıra kurulumu tamamlanan havuzlarımız var. 20x10, 16x8, 12x6 olmak üzere farklı ebatlarda paslanmaz çelikten üretilen 395 adet havuz var ve bunların her birinde antrenörler, cankurtaranlar ve kurum dışındaki antrenörler de çalışıyorlar; hız kesmeden buradaki çalışmalarımız yürüyor. Şu an itibarıyla 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın'dan 5 milyon 59 bin 840 vatandaş faydalandı” dedi.

HDP’Lİ TOSUN’DAN PROVOKASYON

Bütçe görüşmeleri devam ederken HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, PKK elebaşı Öcalan’ın hapiste tutulmasını protesto amaçlı başörtüsünü çıkarıp yere attı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Tosun’un provokasyona tepki göstererek, “Başındaki tülbenti lanet olsun diye atıyorsan, sana lanet olsun, lanet olsun” dedi.

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