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KOCAELİ

Büyükşehir’den  Engelli Refahı eğitimi

Kurum içi eğitimlere önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü personellerine eğitim verdi. 40 saatlik eğitimde engellilik kavramından engelli gruplarına kadar birçok konuya yer verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Büyükşehir’den​ Engelli Refahı eğitimi
Engelli bireylerin toplumsal yaşamın içinde daha fazla yer alması ve toplumun aktif bir üyesi haline gelmesi hedefi için Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeline eğitim verdi.

Toplumun önemli bir bölümünü oluşturan engelli bireyler için çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarına bir yenisini ekledi. Engelli bireylerin toplumsal yaşamın içinde daha fazla yer alması ve toplumun aktif bir üyesi haline gelmesi hedefi için Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeline eğitim verdi.

  • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Kocaeli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (KOÜSEM) arasında gerçekleştirilen protokol doğrultusunda gerçekleştirilen eğitim Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hüsnünur Aslantürk tarafından verildi.

40 SAATLİK EĞİTİM

‘Engelli Refahı’ isimli eğitim aralıklarla 40 saatte tamamlandı. Engellilerle ilgili bütün bilgileri kapsayan eğitimde engellilerin eğitim, sağlık, istihdam, erişilebilirlik gibi temel alanlarda hizmetlere erişiminde destek veren meslek profesyonellerinin bilgilerini tazelemesi hedeflendi. Eğitimde ayrıca engellilik kavramı ve engelli grupları konusu ile engelli refahı alanında kavramsal çerçeve, engelliliğin tarihsel gelişimi, engellilik ile ilgili modeller, engellilerin sorunları, engellilik alanındaki uluslararası ve ulusal mevzuat, engelli bakım modelleri, engelli hakları, engelli istismarı, engellilerle iletişim konularına yer verildi.

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