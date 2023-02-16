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Çadırlara kitap seferberliği

Deprem sonrası hayat çadırlarda devam ediyor. Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi’nde çadırda yaşayan çocuklar, yaşadıkları korkuyu oyunlar oynayarak atlatmaya çalışırken, çadır okul, öğretmen ve hikaye kitabı istiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü de gezici kütüphaneleri çadır kentlerdeki çocuklara ulaştırmak için harekete geçti.

04:00 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul’daki yayıncılar deprem bölgesine gönderecekleri kitapları Rami Kütüphanesine taşımaya başladı.

İstanbul’daki yayıncılar deprem bölgesine gönderecekleri kitapları Rami Kütüphanesine taşımaya başladı.

Deprem sonrası hayat çadırlarda devam ediyor. Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi’nde çadırda yaşayan çocuklar, yaşadıkları korkuyu oyunlar oynayarak atlatmaya çalışırken, çadır okul, öğretmen ve hikaye kitabı istiyor. Enkazdan annesi ve babasıyla kurtulan 9 yaşındaki Talha Ünlü, “Buraya hikaye kitabı gelsin. Öğretmen de gelsin. Buraya çadır okul yapsınlar, sıra koysunlar. Biz orada ders çalışırız. İsteklerim bu kadar” diyerek bu isteğini dile getirdi.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü de gezici kütüphaneleri çadır kentlerdeki çocuklara ulaştırmak için harekete geçti. Yayıncılardan da destek isteyen müdürlük, 11 Şubat’ta Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Ali Odabaş imzasıyla yaptığı yazılı çağrıda, “Deprem bölgesindeki çocukların rehabilitasyonu için Kütüphane Genel Müdürlüğü gezici kütüphanelerine katkı sağlamak amacıyla boyama kitabı, boyama kalemi, yapboz, bebek ve çocuk kitabı, eski veya yeni çocuk dergisi vb. malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır” ifadelerini kullandı. Bu çağrının ardından İstanbul’daki yayıncılar deprem bölgesine gönderecekleri kitapları Rami Kütüphanesine taşımaya başladı.


#Deprem
#Kitap
#Çocuk
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
2 saat önce
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Çadırlara kitap seferberliği
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