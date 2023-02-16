Çadırlara kitap seferberliği

Deprem dolayısıyla vefat edenler arasında edebiyat ve basın dünyasından da birçok isim var. Bundan sonra eserleriyle aramızda yaşayacak olan yazarların kayıpları, edebiyat dünyasını derinden sarstı. Vefat eden on üç yazarımızı ve yirmi bir gazetecimizi yad ettik.