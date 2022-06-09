Çekmeköy’deki ‘Park yapılaşmaya açılıyor’ diye eylem yaptılar: İBB’nin kestiği ağaçları görmediler

Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi’nde bulunan ve imar planlarında belediye hizmet alanı diye geçen bölgede başlayan çalışmalar sonrası bir grup; “park yapılaşmaya açılıyor” iddiasıyla eylem başlattı. Çekmeköy Belediyesi yaptığı açıklamada iddialara cevap verdi. Eylemlere CHP İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

İBB'NİN KESTİĞİ AĞAÇLAR GÖRMEZDEN GELİNDİ

Mehmet Akif Mahallesi’nde bulunan ve çalışmaların başladığı alanda toplanan eylemciler zorla içeri girip çalışmaları durdurmak istedi. Eylemcilere destek için Canan Kaftancıoğlu da bir açıklama yaptı. Doğa ve yeşilin korunması konusunda çağrılarda bulunan Kaftancıoğlu ve beraberindekiler yaklaşık 1 hafta önce İBB’nin aynı parkta kestiği ağaçlar için tek kelime söylemedi. Sosyal medyadan vatandaşların, ağaç kesimi ile ilgili Çekmeköy Belediyesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na attıkları twitler gerçeği gün yüzüne çıkardı. Ağaçların kesilmesine isyan eden vatandaşın twitlerinden sonra İBB çalışanlarının parktaki ağaçları katlettiği anlar parktaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Görüntülerde, İBB çalışanlarının araçlarıyla parka yanaştığı ve parkın içine girip bir süre ağaçları kestiği ardından ağaçları sürükleyerek araçlarına bindirdikleri görülüyor.

İHA

İddialar asılsız

Çekmeköy Belediyesi yaptığı açıklamada bölgenin Çekmeköy’ün en büyük parkı iddiasının, gerçeği yansıtmadığını aslında bu bölgenin bir dinlenme alanı statüsünde olduğu ve buranın ilçenin en büyük parkı olmadığını tüm ilçe sakinlerinin bildiği vurgulandı. Deprem toplanma alanının yok edildiği gibi iddialarında doğru olmadığı belirtilen açıklamada, söz konusu alanın tamamında bir çalışma yapılmayacağı, betonarme bir çalışma yapılmadan etrafı açık peyzaj çalışması yapılmış haliyle deprem toplanma alanı olarak da kullanılmaya devam edileceği vurgulandı. Ayrıca bölgenin imar planlarında belediye hizmet alanı olduğu da belirtildi.

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İHA

OYNAT 00:30 Metrobüs konvoyu: Yine arıza yaptı yüzlerce kişi dakikalarca bekledi 'Ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağız' vaadiyle göreve gelen CHP'li İBB yönetimi, toplu taşıma sistemini çökertti. Her gün tramvay, otobüs, metro ve metrobüslerde yaşanan arızalara bugün de yenisi eklendi. İBB'nin yeni aldığı Otokar marka metrobüsün arıza yapması nedeniyle Perpa durağından Mecidiyeköy'e kadar onlarca metrobüs dakikalarca yolda kaldı. Gideceği yere geç kalan vatandaşlar yaşanan rezalete isyan etti. BiP'te paylaş

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OYNAT 03:37 İYİ Parti'li Tatlıoğlu Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a tepki gösteremedi: Yasakçılığa karşıyım İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan'ın İBB organizasyonunda sahne almasına ilişkin konuştu. İBB konusunda söz söylemekten kaçınan Tatlıoğlu, 'Yasakçılığa karşıyım' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:23 Can Ataklı’dan İBB Başkanı İmamoğlu’na salvo: İflah olmayacak bu adam CHP'nin yandaş medyasından Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Van'da rezil olduğu anları eleştirdi. İmamoğlu'nun kendi kurumundaki zam oranını bilmediğini belirten Ataklı, 'Herkes liyakatıyla anılmalı. Liyakatıyla yoluna devam etmeli. İmamoğlu kendini bir kez daha ateşe attı. İflah olmayacak bu adam.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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