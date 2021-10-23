​CHP’de eşe dosta ihale​

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Göktürk-1 uydusu ile toprakların korunma seviyesi en üst noktaya taşınacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, coğrafi bilgi sistemlerinde yapılan düzenlemeyle, yerli ve milli Göktürk-1 uydusu görüntülerinin, toprakların korunması ve kullanılması noktasında etkinliğinin en üst noktaya taşınacağını bildirdi. Oktay, "Koruma altında olan mera, yayla, orman gibi verimli arazilerimiz ile tabiatımızı koruma noktasında yasal olmayan faaliyetlere karşı anında müdahale için sürekli ve anlık izleme imkanı getirilecek" dedi.