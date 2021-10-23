​CHP’de eşe dosta ihale​

YUSUF ÖZDEMİR
İstanbul’da CHP’li Maltepe Belediyesi’nin açtığı ihale aynı belediyenin CHP’li meclis üyesinin kardeşlerine verildi. Belediye, 2020 yılında 3000 adet gıda paketi alımı için ihaleye çıktı. İlana çıkan ihaleye yalnızca bir firma teklif sundu. Firma, KDV dahil 353 bin 970 lira bedelle ihaleyi aldı. İhaleyi kazanan firmanın, CHP’li Maltepe Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Tuncay Akın Orhan’ın kardeşleri Yener Orhan ve Engin Eren Orhan’a ait olduğu ortaya çıktı.
- Kardeşlere ait olduğu öğrenilen ‘Orka Ev Dışı Tüketim Maddeleri Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’ isimli şirketin 28.04.2020 tarihinde CHP’li Maltepe Belediyesi’ne 353 bin 970 lira fatura kestiği görüldü. Yaşanan skandal Maltepe Belediye Meclisi’nde gündeme getirildi. CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ihalenin CHP’li Meclis Üyesi Tuncay Akın Orhan’ın kardeşlerine ait olan şirkete verildiğini kabul etti. Yapılan ihalenin hukuki olduğunu ifade etti.