CHP’den muhtarlara baskı: 'İmamoğlu’na desteğe gelmezseniz talepleriniz karşılanmaz'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararı üzerinden propaganda başlatan CHP, şimdi de muhtarlara kanca attı. CHP il teşkilatı ve İBB, “İmamoğlu’nu destekliyorlar” algısı oluşturmak için tüm muhtarları Saraçhane’ye davet etti. Yarın gerçekleştirilmesi planlanan davetin başlığı ‘Demokrasiye Destek’ oldu.

TALEPLERİNİZ KARŞILANMAZ

Mesajla davet edilen muhtarların bir bölümü katılmayacağını bildirince hem CHP il teşkilatı hem de İBB devreye girdi. Kendi bölgelerindeki muhtarları telefonla defalarca arayan belediye meclis üyeleri, “Gelmezseniz talepleriniz karşılanmaz” diye tehdit etti. İsmini vermek istemeyen bir muhtar CHP ilçe başkanı tarafından tam 5 kez arandığını söyledi. Muhtarlar, zoraki davete tepki gösterdi. Esenyurt’taki Koza Mahallesi’nin Muhtarı Cavide Karakülah, “Siyasi malzeme olmak istemiyorum” dedi.

OYUNA GELMEYİZ

Eyüpsultan’daki Düğmeciler Mahalle Muhtarı Süleyman Özcan çağrıyı ‘hileli davet’ olarak niteledi. Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Özhan ise İBB meclis üyesinin kendisine davet mesaj attığını, telefonla arandığını, 1 gün sonra da İBB’den arandığını dile getirerek “Bu oyuna gelmeyiz” diye konuştu.



