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CHP’den muhtarlara baskı: 'İmamoğlu’na desteğe gelmezseniz talepleriniz karşılanmaz'

CHP İstanbul teşkilatı, ildeki muhtarları “Demokrasiye Destek” adı altında toplantıya davet etti. Muhtarlar, toplantının “İmamoğlu’na destek” için olduğunu öğrenince daveti reddetti. Bunun üzerine “Gelmezseniz talepleriniz karşılanmaz” tehdidi aldı. Bir muhtar CHP ilçe başkanı tarafından tam 5 kez arandığını söyledi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
03:45 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararı üzerinden propaganda başlatan CHP, şimdi de muhtarlara kanca attı. CHP il teşkilatı ve İBB, “İmamoğlu’nu destekliyorlar” algısı oluşturmak için tüm muhtarları Saraçhane’ye davet etti. Yarın gerçekleştirilmesi planlanan davetin başlığı ‘Demokrasiye Destek’ oldu.

TALEPLERİNİZ KARŞILANMAZ

Mesajla davet edilen muhtarların bir bölümü katılmayacağını bildirince hem CHP il teşkilatı hem de İBB devreye girdi. Kendi bölgelerindeki muhtarları telefonla defalarca arayan belediye meclis üyeleri, “Gelmezseniz talepleriniz karşılanmaz” diye tehdit etti. İsmini vermek istemeyen bir muhtar CHP ilçe başkanı tarafından tam 5 kez arandığını söyledi. Muhtarlar, zoraki davete tepki gösterdi. Esenyurt’taki Koza Mahallesi’nin Muhtarı Cavide Karakülah, “Siyasi malzeme olmak istemiyorum” dedi.

OYUNA GELMEYİZ

Eyüpsultan’daki Düğmeciler Mahalle Muhtarı Süleyman Özcan çağrıyı ‘hileli davet’ olarak niteledi. Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Özhan ise İBB meclis üyesinin kendisine davet mesaj attığını, telefonla arandığını, 1 gün sonra da İBB’den arandığını dile getirerek “Bu oyuna gelmeyiz” diye konuştu.


#İBB
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Muhtar
9 dakika önce
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CHP’den muhtarlara baskı: 'İmamoğlu’na desteğe gelmezseniz talepleriniz karşılanmaz'
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