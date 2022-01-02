CHP’li başkana sahte içki baskını

Hatem Kurt ve eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini anlattı: Normal bir vatandaş gibi geldi dertleştik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı evinde ağırlayan Sarıyer Kısırkaya Mahallesi AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt ve eşi Burhan Kurt ziyaretin detaylarını anlattı. Hatem Kurt 'Liderimizin büyüklüğüne, hassasiyetine, şahsiyetine hayran kaldık.' derken, eşi Burhan Kurt 'Cumhurbaşkanımızın Allah ömrünü uzun etsin. Normal bir vatandaş gibi geldi, şu karşı koltuğa oturdu, dertleştik.' ifadelerini kullandı.