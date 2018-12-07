Gündem CHPli başkana tefecilik operasyonu
ADANA

CHP'li başkana tefecilik operasyonu

Adana’nın Kozan ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan CHP İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu 25 kişi adliyeye sevk edildi.

IHA
Tefecilikten gözaltına alınan CHP İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu adliyeye sevk edildi.
Tefecilikten gözaltına alınan CHP İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu adliyeye sevk edildi.

Adana Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

CHP İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu

CHP'li başkan ve beraberindeki 24 kişiye gözaltı

Operasyonda CHP İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu ve ağabeyi Erhan Karaoğlu’nun da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

20 milyon TL kazanmışlar

  • 150 müştekinin bulunduğu olayın şüphelilerinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 30 tapu, 350 senet, 125 bin lira para, 92 kredi kartı, 53 pos cihazı, 4 ruhsatsız tabanca 150 mermi ele geçirildi. Zanlıların tefecilikten 20 milyon TL haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyette sorgulanan şüpheliler Kozan Adliyesi’ne sevk edildi.

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