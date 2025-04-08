CHP’li belediyeye ayrımcılık cezası

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yabancılara yönelik nikâh ve adres işlemleri için uygulanan 100 kat zam, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından “ayrımcılık” olarak değerlendirildi. TİHEK, CHP’li belediyenin 2024 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında aldığı kararla, yabancılara yönelik nikâh, adres ve numarataj işlemleri için uygulanan ücretlerin vatandaşlara göre 100 kat artırılmasını mercek altına aldı. İnceleme sonucunda kararın, Suriyelileri hedef aldığı ve ırk ile etnik köken temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği kanaatine varıldı.