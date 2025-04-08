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CHP’li belediyeye ayrımcılık cezası

CHP’li belediyeye ayrımcılık cezası

Oğuzhan Ürüşan
04:008/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Mehmet Salih Konya
Mehmet Salih Konya

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yabancılara yönelik nikâh ve adres işlemleri için uygulanan 100 kat zam, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından “ayrımcılık” olarak değerlendirildi. TİHEK, CHP’li belediyenin 2024 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında aldığı kararla, yabancılara yönelik nikâh, adres ve numarataj işlemleri için uygulanan ücretlerin vatandaşlara göre 100 kat artırılmasını mercek altına aldı. İnceleme sonucunda kararın, Suriyelileri hedef aldığı ve ırk ile etnik köken temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği kanaatine varıldı.


204 BİN TL ÖDEYECEK

Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya'nın kamuoyuna yansıyan ifadelerinde “Bu gündemimizin ana konusu Suriyeliler... Misafirlik de bir yere kadar” şeklindeki söylemlerinin, alınan kararların ayrımcı saikle verildiğini ortaya koyduğu belirtildi. TİHEK, belediyeye ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 204 bin 285 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.


#politika
#CHP
#belediye

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