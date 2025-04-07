CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere çizik

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) olağanüstü kurultay süreci sona erdi. Yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'in ardından, partinin yeni yönetim kadrosu da netleşti.





Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Bilim Kültür Sanat Platformu üyelikleri için yapılan seçimlerde oy sayımı tamamlandı. Açıklanan sonuçlara göre, Genel Başkan Özel’in delegelere sunduğu anahtar liste tam kadro kabul gördü. Listede yer almayan hiçbir aday seçilemedi.





Kurultayda Özel’in anahtar listesine karşı İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı liderliğindeki "Denge ve Dayanışma" ile Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un öncülüğünü yaptığı "Ortak Akıl Ortak Vicdan" listeleri yarıştı. Ancak yapılan oy sayımının ardından sabaha karşı 03.50'de açıklanan sonuçlara göre, Özgür Özel’in hazırladığı liste fire vermeden seçimi tamamladı.





Kılıçdaroğlu'na yakın isimler yeni yönetimde yer bulamadı





Yaklaşık 18 saat süren ve bin 323 kayıtlı delegenin oy kullandığı CHP Olağanüstü Kurultayı'nda, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın birçok isim yeni yönetimin dışında kaldı.





Parti Meclisi seçimlerinde Faik Öztrak, Deniz Demir, Gaye Usluer, Ali Öztunç, Oğuz Kaan Salıcı, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal ve Tunç Soyer gibi partide uzun yıllardır görev alan önemli isimler liste dışı kaldı.





Özellikle partinin eski sözcüsü Faik Öztrak, hem siyasi geçmişi hem de köklü ailesiyle öne çıkan isimlerden biriydi. Ancak yeni dönemde Öztrak da dahil olmak üzere, Kılıçdaroğlu’na yakın birçok isim CHP yönetiminde yer almadı.





Öztrak Ailesi'nin koltuk sevdası





İşte Öztrak Ailesi'nin babadan oğula koltuk mirası:





Faik Öztrak





- Eski CHP sözcüsü





- 2007'den bugüne milletvekili: 23. 24. 25. 26. ve 27. dönem CHP milletvekili





- 2001-2003 arası Kemal Derviş'in Hazine Müsteşarı: IMF'nin Türkiye'den para tahsilatını sağlayan kişi.





Babası: Orhan Öztrak





- İsmet İnönü dönemi İçişleri Bakanı





- Bülent Ecevit: Gümrük ve Tekel Bakanı





- Deniz Gezmiş ve 2 arkadaşının idamına evet dedi





Dedesi: Mustafa Faik Öztrak





- Eski İçişleri Bakanı





- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem CHP milletvekili





Amcası: Adnan Öztrak





-TRT'nin ilk Genel Müdürü





Amcası: İlhan Öztrak





- Fahri Korutürk dönemi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri





- Devlet Bakanı











