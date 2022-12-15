Gündem CHPli eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedarın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
3. SAYFA İSTANBUL KASTAMONU

CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturması kapsamında Kastamonu'da yakalanan CHP'li eski Başkan Murat Hazinedar, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hazinedar'ın yakalanmasına ilişkin ilk görüntüler ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
CHPli eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedarın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
Murat Hazinedar'ın yakalanma anı kamerada.

Rüşvet soruşturması kapsamında aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Kastamonu'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

Hazinedar, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Eski Beşiktaş belediye başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın aralarında bulunduğu şüphelilerin de yazılı beyanları alındı.

Murat Hazinedar ve diğer şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Yakalanma anı kamerada

Murat Hazinedar'ın yakalanmasına ilişkin görüntülere TRT Haber ulaştı.

CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın yakalanma görüntüleri ilk kez yayınlandı
OYNAT 00:51
CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın yakalanma görüntüleri ilk kez yayınlandı
İstanbul Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturması kapsamında Kastamonu'da yakalanan CHP'li eski Başkan Murat Hazinedar, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hazinedar'ın yakalanmasına ilişkin ilk görüntülere TRT Haber ulaştı.

Şüpheliler, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, rüşvet ve irtikapla suçlanıyor. Mülkiye müfettişleri, bu suçları Beşiktaş Belediyesinde 2014-2016 yıllarına ilişkin denetimlerde tespit etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ortaya çıkan rüşvet ağı sonrasında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlenmişti.

Beşiktaş Belediyesi'nde 'rüşvet' operasyonu: Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor
GÜNDEM
Beşiktaş Belediyesi'nde 'rüşvet' operasyonu: Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor

Hakkında gözaltı kararı verilen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da yakalandı
GÜNDEM
Hakkında gözaltı kararı verilen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da yakalandı

Rüşvet operasyonu kapsamında Kastamonu'da yakalanmıştı: Murat Hazinedar İstanbul'a sevk edildi
GÜNDEM
Rüşvet operasyonu kapsamında Kastamonu'da yakalanmıştı: Murat Hazinedar İstanbul'a sevk edildi

Ankarada aslan paniği

Ankara'da 'aslan' paniği

Otomobillerin önünde koştuğu anlar kamerada.
Yerli motorla uçacak

Yerli motorla uçacak

​Gökbey'de heyecanlandıran gelişme.
Dünya Ticaret Örgütü Türkiyeyi haklı buldu

Konya'da üretildi: 1,5 yılda tamamlandı.

'İmamoğlu hakkında sanki siyasi yasak kesinleşmiş gibi algı oluşturmak doğru değil'

10 soruda en yaygın görülen çocuk enfeksiyonları.

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi yarın açılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.