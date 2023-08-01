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CHP'li İl Başkanı istifasını duyurdu

CHP'nin Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar görevinden istifa ettiğini açıkladı.

11:02 . 1/08/2023 Salı
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Neşet Uçar

Neşet Uçar

Seçimlerde hedeflediği sonuca ulaşamayan ve kurultay sürecine giren CHP'nin Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar görevinden istifa etti.

CHP Gazantep İl Başkanı Neşet Uçar dün yapılan İl Yönetim Kurulu toplantısının ardından istifa ettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Uçar, "
Tüm kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere partimizde kongreler takvimi başladı. Parti içi demokrasimize katkı sağlamak amacıyla 2 yılı aşkın süredir gururla sürdürdüğüm Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanlığı görevimden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum"
ifadelerini kullandı.


#Gaziantep
#Neşet Uçar
#CHP
1 saat önce
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