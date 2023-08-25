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CHP’ye ‘ithal tüzük’

İmamoğlu’nun başını çektiği değişimciler liderlik mücadelesinde başarısız olunca tüzük değişikliğine odaklandı. Değişim yanlıları Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) tüzüğünü mercek altına aldı. Kılıçdaroğlu da buna karşılık Sosyalist Enternasyonal’e üye partilerin program örneklerini incelemek üzere bir ekip kurdu.

Uğur Duyan
04:00 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Değişim yanlılarının liderlik yarışında havlu attığı CHP’de, yönetim de muhalefet de parti tüzük ve programını değiştirmeye odaklandı. Değişim yanlıları tüzük için Alman SPD modelini mercek altına alırken yönetimin de Sosyalist Enternasyonal’e üye partilerin program örneklerini incelemek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir ekip oluşturduğu öğrenildi. Çalışmamalarını TBMM merkezli olarak sürdüren ekip de milletvekillerinin yanı sıra CHP’li akademisyenlerin de bulunduğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde de benzer bir ekip oluşturmak istiyor.

FRANSA VE İSVİÇRE MODELİ

CHP kaynakları, CHP liderinin daha çok yerel siyasetteki aktörleri öne çıkartan uygulamalara ağırlık verilmesinden yana tavır aldığını ifade etti. Bu bağlamda Fransa ve İsviçre’deki sosyal demokrat partilerin tüzük ve programlarının irdelendiği bildirildi.

Kaynaklar, tüzük kurultayının büyük kurultay öncesinde yapılacağını söyledi. Kaynaklar, liderlik seçimlerinin yeni bir tüzükle gerçekleşme olasılığının bulunduğunu da ifade etti.



#Siyaset
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Tüzük
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