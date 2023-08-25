CHP’ye ‘ithal tüzük’

Değişim yanlılarının liderlik yarışında havlu attığı CHP’de, yönetim de muhalefet de parti tüzük ve programını değiştirmeye odaklandı. Değişim yanlıları tüzük için Alman SPD modelini mercek altına alırken yönetimin de Sosyalist Enternasyonal’e üye partilerin program örneklerini incelemek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir ekip oluşturduğu öğrenildi. Çalışmamalarını TBMM merkezli olarak sürdüren ekip de milletvekillerinin yanı sıra CHP’li akademisyenlerin de bulunduğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde de benzer bir ekip oluşturmak istiyor.