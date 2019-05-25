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İstanbul Ataşehir'de çıkan yangında çocuklarını battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Çocuklarını battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

İstanbul Ataşehir'de 4 katlı bir binada çıkan yangında 3 çocuğunu mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye atan kadın ikinci kattan atladı. Kadın ve çocukları, özel bir araçla hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi IHA
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ataşehir'in Yenisahra Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede diğer katları da sardı.

İddiaya göre, yangının çıktığı dairede bulunan Naciye Ş. isimli kadın 5 yaşından küçük 3 çocuğunu apartmanın girişinde battaniye açarak bekleyen vatandaşlara attı. Ardından kendisi atladı.

  • Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına alırken, Naciye Ş. isimli kadının ve çocukların özel bir araçla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yangının çıktığı dairenin üst katında oturan Hakkı Koçak isimli vatandaş, "Çatı arasındaydım, yatıyordum. Sabah bir kalktım. Bağrışmalar vardı, her yer simsiyahtı. Aşağı inmeye çalıştım, dumandan inemedim. Duman direkt benim eve gelmiş, en son çatıya çıktım. Öyle kurtardım kendimi" dedi.

Ünal Kocasoy ise, "Bir kadın atladı. Çocukları da içeriden almışlar, kurtarmışlar" diye konuştu.

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