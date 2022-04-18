Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la, bölgenin barışa kavuşması için atılacak adımlar noktasında iki ülke olarak iş birliği hususunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmelerinde, geçirdiği ameliyat dolayısıyla Kral Abdullah'a geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık ve afiyet temennisinde bulunduğunu belirtti.

Ramazan ayında İsrail'in müdahaleleriyle Filistin'de yaşanan olayların kendilerini üzüntü ve endişeye sevk ettiğini kaydeden Erdoğan, "Sayın Abdullah ile bölgenin barışa kavuşması için atılacak adımlar noktasında Türkiye ve Ürdün olarak yakın iş birliği içinde olma hususunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

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