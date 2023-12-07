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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geniş bir heyetle Yunanistan'dayız önemli gelişmeler yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ile bir araya geldi. Erdoğan, ''Hedef iki ülke arasındaki ticareti 10 milyar dolara çıkarmak. Geniş bir heyetle Yunanistan'dayız, önemli gelişmeler yapılacak'' açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın "Bardağın dolu tarafıyla konuşmak gelecek için çok daha hayırlı olacaktır" sözünden sonra, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, memnun bir yüz ifadesiyle Erdoğan'a Türkçe teşekkür etti.

12:37 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 12:49 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan mevkidaşı Sakelaropulu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan mevkidaşı Sakelaropulu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum


Hedef 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bakanlarımız birbirleriyle gayet anlamlı görüşmeler yapacak. Hangi alanlarda ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşeceğiz.


Geniş bir heyetle Yunanistan'dayız, önemli gelişmeler yapılacak. Bardağın dolu tarafıyla konuşmak gelecek için çok daha hayırlı olacaktır.


Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, memnun bir yüz ifadesiyle Erdoğan'a Türkçe teşekkür etti


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bardağın dolu tarafıyla konuşmak gelecek için çok daha hayırlı olacaktır" sözünden sonra, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, memnun bir yüz ifadesiyle Erdoğan'a Türkçe teşekkür etti.



Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

Trajik olaylar, ortak olan niteliği gösterebildi bize. İki tarafınki de insaniyet duygusudur.


İkili görüşmelerimizin daha ileri götürülmesi ve gergin havanın yakın zamanda olumlu gelişmesi ve bu tespit ışığında bize yardımcı olup sağlam zemin sağlamaktadır.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Yunanistan
#Türkiye
32 dakika önce
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