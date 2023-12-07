Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da: Bardağın dolu tarafıyla konuşmak gelecek için çok daha hayırlı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Beşinci Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum" dedi.









Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından Cumhurbaşkanlığı Merkezinde resmi törenle karşılandı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakelaropulu ile görüşmeye geçmeden önce yaptığı konuşmada, 6 yıl aradan sonra Atina'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.





"5. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:





"Bugün geniş bir bakanlar heyetiyle buradayız. Bakanlarımız birbirleriyle, muhataplarıyla gayet anlamlı görüşmeler yapacaklar. Tabii hedef aramızdaki 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda hangi alanlarda ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşeceğiz. Aramızdaki ön hazırlıkları tüm bakan arkadaşlarımız yapmış vaziyetteler. Bunlarla birlikte imzaları atıp yola çok daha anlamlı, güvenli bir şekilde devam edeceğiz."





Konuşmaların ardından Erdoğan ve Sakelaropulu basına kapalı görüşmeye geçti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, memnun bir yüz ifadesiyle Erdoğan'a Türkçe teşekkür etti





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bardağın dolu tarafıyla konuşmak gelecek için çok daha hayırlı olacaktır" sözünden sonra, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, memnun bir yüz ifadesiyle Erdoğan'a Türkçe teşekkür etti.









Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu iklimin devamını istedi





Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Türkiye ile mevcut pozitif siyasi iradeyi geliştirmelerinin her zamankinden daha elzem olduğunu söyledi. Sakelaropulu, görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu yıl ülkelerimizde yaşanan trajediler gösterdi ki dayanışma hissi ve zor şartlarda destek, iki halkı birleştiren ortak özellik" dedi.





Bu durumun, ikili ilişkilerdeki işbirliğinin derinleştirilmesi, gerginlikleri bertaraf edecek iklimin oluşturulması ve karşılıklı siyasi irade için güçlü temel oluşturduğuna işaret eden Sakelaropulu, "İki ülkenin işbirliği içerisinde beraber çalışması ve olumlu hava içerisinde barışa, refaha, uluslararası hukuka saygı bazında bütün bu değerleri daha ileriye götürmemiz çok açık şekilde karşımıza çıkmaktadır. Yunanistan ile Türkiye’nin mevcut olan bu ortak pozitif siyasi iradeyi geliştirmesi her zamankinden daha elzem" ifadesini kullandı.





Çeşitli hususlarda iki ülkenin farklı yaklaşımları bulunduğunun bilincinde olduklarını dile getiren Sakelaropulu, "Fakat bu bilinçle ortak çalışmak, işbirliğini yürütebilmek sanırım bölgedeki barış ve refahı koruyup daha ileri düzeylere götürebilecektir" şeklinde konuştu.





Sakelaropulu, ilişkilerde yapıcı iklimin korunması ve buna yatırım yapılmasının önemine dikkati çekerek, "Bugün 6 yıl aradan sonra Yunanistan'da olmanızın bu olumlu ruhu yansıttığına inanıyorum" dedi.





Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, "Bu düşüncelerle dost Türk halkına refah ve barış temenni ediyorum, 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) Toplantısı çerçevesinde yapıcı görüşmeler diliyorum" ifadesini kullandı.









Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.



