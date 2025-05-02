Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunlar Yeşilay ile akamete uğratıldı





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki satır başları;

'Bağımsızlık meşalesini elden ele uzatıyoruz'

'Yeşilay Milli Mücadele günlerinde kuruldu'

'Sinsi oyunlar Yeşilay ile akamete uğratıldı'

'Yeşilay öncü ve ufuk açıcı roller üstleniyor'

'Bağımlılığın her çeşidiyle mücadele ediyoruz'

'Eskiden çok zor ulaşılan şeyler şimdi yalnızca bir tık mesafesinde'

'Sağlıksız bir toplumun güçlü olması asla mümkün değildir'

Sıhhatli bir bünyenin en büyük düşmanlarından biri ise bağımlılıktır'

'Dijitalleşme arttıkça bundan çok daha vahim durumlarla karşılacağımız açıktır'

'Sanal bahis ve kumar girdabında bulunmuş nesiller görmek istemiyorsak, alkol ve madde bağımlılığını bertaraf etmekte kararlıysak LGBT gibi sapkın akımlar yeni kuşakları zehirlemesin diyorsak, sağlıklı nesillerle Türkiye yüzyılına ulaşalım diyorsak bu mücadeleyi omuz omuza vermek mecburiyetindeyiz.'

'Şurası bir hakikat ki bazı konuların partisi, ideolojisi, kökeni olmaz'

'Fikir ve siyasi görüş ayrılıkları bir kenara bırakıp, bu sorunun üstüne beraber gitmemiz gerekiyor'

'Muhalefetten aynı tavrı ne yazık ki göremiyoruz'

'Ülkemizin alkol tüketimi çok yanlış bir şekilde çağdaşlaşma projesi olarak lanse edildi'

'Bakanların bar açtığı utanç sahnelerine şahit olduk'

'28 şubatta alkol kullanmadıkları için insanlarımız fişlendi'

'Milli içkimiz ayrandır dediğimiz için acımasızca eleştirildik'

'14 mayıs 2023 seçimleri öncesinde benzer ithamlar ile karşılaştık'





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