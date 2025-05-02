Meloni-Erdoğan görüşmesi Yunan medyasında: Avrupa'nın kapılarını açıyor

Yunan basınında geniş yer bulan Meloni-Erdoğan görüşmesi, dikkat çekici yorumlarla değerlendirildi. Manşetlerle yansıtılan zirve için, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu buluşmadan tartışmasız bir zaferle çıktığı ifade edildi. Bazı yorumlarda ise İtalya Başbakanı Meloni’nin, Erdoğan’a Avrupa savunma politikalarında iş birliği kapılarını araladığı belirtildi.
Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan iki isim, dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettikleri Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.
11 alanda iş birliği anlaşmaları ön planda
Yunan basınında yer verilen haberlere göre, zirvenin sonuçları Atina’da tepki topladı.
Öte yandan, haberlerde, iki ülke arasında 11 alanda iş birliği anlaşmasının imzalanmasına ve iki liderin açıklamalarına geniş yer verildi.
İtalya Meloni ve Avrupa Birliği'ne sert eleştiri
Yunan medyasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Roma ziyaretinin Türkiye açısından son derece başarılı geçtiğinin altı çizildi.
İtalya, Meloni ve Avrupa Birliği ise eleştirilerin odağı oldu.
"Tartışmasız başarı" yorumu
Ülkenin en çok izlenen televizyonlarından Skai’de, zirvenin Erdoğan’ın “tartışmasız başarısı” olduğu şeklinde yorumlandı.
Gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin dikkat çeken başlığı ise Kathimerini gazetesi attı.
Gazete haberi, “Daha yakın iş birliği için Erdoğan-Meloni flörtü” başlığıyla verdi.
"Meloni kapıları açıyor"
Yayımlanan ortak bildiri tamamen Türk yanlısı. İtalya, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda, Türkiye’nin görüşünü sahipleniyor. Bildiride, Kıbrıs için de tek kelime yok.
İdisis haber sitesi de, “Meloni, Erdoğan’a Avrupa savunması kapılarını açıyor” ifadelerine yer verdi.