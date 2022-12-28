Dünya Meloni Zelenskiyi Romaya davet etti
AVRUPA

Meloni Zelenskiy'i Roma'ya davet etti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Roma'ya davet ederken, kendisinin de Kiev'e gitme niyetini teyit etti. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Meloni'nin, siyasi, askeri, ekonomik, insani konularda ve Ukrayna'nın gelecekte yeniden inşasında İtalyan hükümetinin Kiev'e tam desteğini yinelediği belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Meloni Zelenskiyi Romaya davet etti
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Meloni'nin, siyasi, askeri, ekonomik, insani konularda ve Ukrayna'nın gelecekte yeniden inşasında İtalyan hükümetinin Kiev'e tam desteğini yinelediği belirtildi.

Meloni'nin ayrıca İtalya'nın Ukrayna halkı için, adil bir barışa varmak için her türlü faydalı çabaya yönelik azami taahhüdünü de teyit ettiği kaydedildi. Açıklamada, "Başbakan, Kiev'e gitme niyetini doğruladı ve Başkan Zelenskiy'i Roma'yı ziyaret etmesi için davet etti" ifadesi yer aldı.

ZELENSKIY, 10 MİLYON EUROLUK YARDIM İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Meloni'ye İtalya'nın Ukrayna için 10 milyon euroluk ek yardımı dolayısıyla teşekkür ettiğini ve bunu takdirle karşıladığını belirtti. Zelenskiy, Meloni ile hava savunma sistemleri ve Ukrayna'nın barış formülü üzerine bir görüşme gerçekleştirdiklerini yazdı.

Meloni: İtalya Batı'nın zayıf halkası olmayacak
DÜNYA
Meloni: İtalya Batı'nın zayıf halkası olmayacak
Akşenerden Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin ilk açıklama: Saygısızlık yapıldı bana

Akşener'den Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin ilk açıklama: Saygısızlık yapıldı bana
ABDnin sırları eBaydan çıktı

ABD'nin sırları
eBay'dan çıktı

​İnanması güç olay: Ordunun binlerce köstebeği ifşa oldu.
Herkes hazine aramak için giriyor

Herkes hazine aramak için giriyor

25 metrelik tünel herkesi korkutuyor.

Bakan Dönmez 'kendi rekorunu kırdı' diyerek duyurdu.

​58 milyar metreküplük keşfin hikayesi.

​PKK'nın Avrupa'daki en büyük hamisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.