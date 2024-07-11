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Dünya

İtalya'dan Meloni-Erdoğan görüşmesine dair açıklama

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesinde, Atlantik İttifakı içinde özellikle güney kanadına yönelik ikili koordinasyonun güçlendirilmesini ve iki ülke ilişkilerini ele aldığı bildirildi.

09:34 - 11/07/2024 جمعرات
AA
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan
Giorgia Meloni'
nin Washington'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü belirtildi.


Ne konuşuldu?


Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:


"Görüşme, iki liderin, Atlantik İttifakı içinde, özellikle güney kanadına ilişkin ikili koordinasyonun güçlendirilmesi perspektifiyle zirvenin ana içeriklerini gözden geçirmelerine ve uluslararası bağlamda en güncel konuları ele almalarına olanak sağladı. Görüşmenin merkezinde, ikili siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler ile göç konularında işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik ortak istek de yer aldı."





#Recep Tayyip Erdoğan
#İtalya
#iorgia Meloni
#NATO
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