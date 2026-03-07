Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü

00:317/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü. Bölgedeki çatışmalı süreç ve son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar nedeniyle Selman'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede bölgedeki çatışmalı süreç ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeye rağmen diplomasiye fırsat verilmesi, sorunların diyalog yoluyla çözümü ve müzakerelere dönülmesi için görüşmeler yaptığını belirtti.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar nedeniyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.


