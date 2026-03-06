Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

14:236/03/2026, الجمعة
G: 6/03/2026, الجمعة
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle, bölgemizdeki çatışmalı sürecin seyri başta olmak üzere, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü.

Liderler, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle, bölgemizdeki çatışmalı sürecin seyri başta olmak üzere, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-İtalya iş birliğini ticaret başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin İran’daki gelişmeleri ve bölgeye yansımalarını yakından takip ettiğini, istikrarsızlığı artırıcı adımlardan kaçınılması konusunda taraflara gerekli telkinlerin yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak diplomasi zemininin güçlendirilmesini savunduğumuzu, bunun için uluslararası camianın birlikte çalışması gerektiğini, çatışmalı sürecin küresel güvenliği de tehlikeye düşürecek riskler barındırdığını ifade etti.

Erdoğan, bölgemizde ve dünyada yaşanan çatışmaların, NATO müttefiklerinin özellikle savunma sanayii konusunda iş birliğini artırmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Giorgia Meloni
#İtalya
