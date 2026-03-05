Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bölgesel türbülanstan başarıyla çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Dünyamız yakın tarihte eşi benzeri görülmemiş günler yaşıyor.

Savaş ve sıcak çatışmalara her gün bir yenisi ekleniyor.

Başta Batı dünyası olmak üzere uluslararası toplum bütün bu olanları bir kez daha izlemekle yetiniyor.

Komşumuz İran'a yönelik hava saldırılarıyla bölgesel gerilim ürkütücü boyut kazandı.

İran'ın bölgedeki diğer ülkelere gönderdiği füzeler ve kamikaze İHA'lar ise ateşin çok daha büyük bir alana yayılma riskini ortaya çıkardı.

Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığının açıklanmasıyla birlikte petrol ve doğalgaz fiyatlarında yüzde 20'lere varan artışlar oldu.

Akaryakıt fiyatlarında bu jeopolitik gelişmeler kaynaklı artışların önüne geçmek amacıyla eşel mobil sistemini devreye aldık.

Buna göre benzin, motorin ve LPG'nin fiyatı artarsa artış fiyatının yüzde 75'ine kadarı bu ürünlerin ÖTV'sinin indirilmesi suretiyle uygulanacak.

Yani bu ürünlerdeki fiyat artışının 10 lira olması halinde bu tutarın sadece 2,5 lirası sadece tabelaya yansıyacak geri kalan 7,5 lirası vergiden karşılanacak.

Böylece hem akaryakıt fiyatları bahaneyle fırsatçıların piyasayı bozması engellenmiş hem de petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki dalgalanma dinene kadar devlet olarak vatandaşımızın yükünü paylaşmış olacağız.

Kimsenin endişesi olmasın Türkiye bölgesel türbülanstan başarıyla çıkacaktır.

Hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinin sağlanmasında en küçük bir ihmal ve tereddüt göstermiyoruz.

İran'a gerekli ikazlarda bulunduk.

Kimse kardeşlik hukukunu zedeleyen tavırda olmamalı.



