Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bölgesel türbülanstan başarıyla çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bölgesel türbülanstan başarıyla çıkacak

20:085/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Esnaf ve Sanatkarlarla İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Erdoğan, bölgesel gerilimin ürkütücü boyut kazandığını söyledi. "Kimsenin endişesi olmasın Türkiye bölgesel türbülanstan başarıyla çıkacaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hudut ve hava sahasının güvenliğinin sağlanması konusunda en küçük bir ihmal ve tereddüt gösterilmediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Dünyamız yakın tarihte eşi benzeri görülmemiş günler yaşıyor.

Savaş ve sıcak çatışmalara her gün bir yenisi ekleniyor.

Başta Batı dünyası olmak üzere uluslararası toplum bütün bu olanları bir kez daha izlemekle yetiniyor.

Komşumuz İran'a yönelik hava saldırılarıyla bölgesel gerilim ürkütücü boyut kazandı.

İran'ın bölgedeki diğer ülkelere gönderdiği füzeler ve kamikaze İHA'lar ise ateşin çok daha büyük bir alana yayılma riskini ortaya çıkardı.

Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığının açıklanmasıyla birlikte petrol ve doğalgaz fiyatlarında yüzde 20'lere varan artışlar oldu.

Akaryakıt fiyatlarında bu jeopolitik gelişmeler kaynaklı artışların önüne geçmek amacıyla eşel mobil sistemini devreye aldık.

Buna göre benzin, motorin ve LPG'nin fiyatı artarsa artış fiyatının yüzde 75'ine kadarı bu ürünlerin ÖTV'sinin indirilmesi suretiyle uygulanacak.

Yani bu ürünlerdeki fiyat artışının 10 lira olması halinde bu tutarın sadece 2,5 lirası sadece tabelaya yansıyacak geri kalan 7,5 lirası vergiden karşılanacak.

Böylece hem akaryakıt fiyatları bahaneyle fırsatçıların piyasayı bozması engellenmiş hem de petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki dalgalanma dinene kadar devlet olarak vatandaşımızın yükünü paylaşmış olacağız.

Kimsenin endişesi olmasın Türkiye bölgesel türbülanstan başarıyla çıkacaktır.

Hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinin sağlanmasında en küçük bir ihmal ve tereddüt göstermiyoruz.

İran'a gerekli ikazlarda bulunduk.

Kimse kardeşlik hukukunu zedeleyen tavırda olmamalı.


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#İftar
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Otomobil alacaklar dikkat: En güvenilir otomobil markaları listesi değişti! İşte zirvenin yeni sahibi