Adalet Bakanlığında İbrahim Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Ahmet Ergül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Ali Mert, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında İsmail Ceylan, Dışişleri Bakanlığında Taner Ataman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Selim Çiçek, Gençlik ve Spor Bakanlığında Mustafa Çelik, Hazine ve Maliye Bakanlığında Murat Çevik, İçişleri Bakanlığında Mustafa Güngör, Kültür ve Turizm Bakanlığında Arda Heb, Milli Eğitim Bakanlığında Metin Tayarer, Sağlık Bakanlığında Gökhan Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında İbrahim Kütük, Tarım ve Orman Bakanlığında Hüseyin Erbaş, Ticaret Bakanlığında Tayfun Temur ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Şakir Ünver Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı olarak görevlendirildi.