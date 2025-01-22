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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski AK Parti Milletvekili İyimaya'nın ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski AK Parti Milletvekili İyimaya'nın ailesine taziye ziyareti

21:3722/01/2025, Çarşamba
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya'nın ailesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya'nın ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

#Ahmet İyimaya
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#taziye ziyareti

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