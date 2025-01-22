Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski AK Parti Milletvekili İyimaya'nın ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya'nın ailesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Ocak'ta hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya'nın Ankara'daki ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.
Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yer aldı.
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