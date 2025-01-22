Bugün acımız büyük: Sorumlulardan hesap sorulacak

AK Parti'de 8’inci Olağan Kongre için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda dün Ankara İl Kongresi yapıldı. Kongreye katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve 76 kişinin hayatını kaybettiği 51 yaralının olduğu yangın felaketi nedeniyle kısa bir konuşma yaptı.

6 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Erdoğan özetle şunları söyledi: “Yangın felaketinin hemen ardından İçişleri, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Kültür ve Turizm Bakanlarımızı gerekli çalışmaları yürütmek ve koordine etmek üzere süratle Bolu’ya gönderdik. Bolu Valiliğimiz ve AFAD Başkanlığımızdan da yangının söndürülmesine ve mahsur kalanların tahliyesine ilişkin düzenli bilgi aldık. Yangında soğutma çalışmaları başlamış, yangının çıkış nedeniyle ilgili de idari ve adli tahkikat başlatılmıştır. Bu kapsamda 6 cumhuriyet savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır.

YOL HARİTASI GEÇMİŞTEN BUGÜNE

AK Parti’nin kurucusu da, sahibi de, hamisi de milletimizin bizatihi kendisidir. Bizler, milletimiz adına ve temsilciliğine talip olduğu kutlu davanın aşkına, bu emaneti üstlenmiş, günümüze kadar da getirmiş bir kadroyuz. Üstlendiğimiz vebalin büyüklüğüne yaraşır bir gayret ortaya koymamız şarttır. Şayet kendi murakabemizi samimiyetle yapmaz, ortaya çıkan tabloya göre gereken tedbirleri almazsak, sadece kendimizi kandırmış oluruz. Madem ki kongrelerimizi bayrak yarışında bir nöbet değişimi olarak görüyoruz, öyleyse bunun yol haritasını da geçmişten bugüne önümüze koymak mecburiyetindeyiz.

MİLLETİMİZE CAN BORCUMUZ VAR

Milletimize sadece şükran değil, aynı zamanda da can borcumuz var.

Bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler bu borcu ödemeye yetmez. Daha fazlasını, daha iyisini, daha güzelini yapmak zorundayız. Bunun için ter dökeceğiz, uykusuz kalacağız, sırtımıza binen yükün ağırlığı altında yorulacağız ama inşallah milletimizin hiçbir ferdinin yüzünü yere eğdirmeyecek, yüreğini daraltmayacağız. Sizlerden bu anlayışla çalışmanızı bekliyorum."

Gerçekleştirilen kongrede mevcut Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan yeniden seçildi.

Bakanlardan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Bolu Kartalkaya’daki yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ile görüşerek, olayla ilgili bilgi aldı. Görüşmelerle ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu gerekli çalışmaları yapmak üzere Bolu'ya intikal etmeleri için talimatlandırmışlardır. Yangının ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Bu süreçte dijital ve konvansiyonel medyadaki dezenformasyon ya da manipülasyon içeren paylaşım ve yayınlara karşı vatandaşlarımızın hassas ve dikkatli olması da oldukça önemlidir" ifadelerini kullandı.

Salondan notlar

Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti 8’inci Olağan Kongresi, Bolu’daki yangın felaketinin gölgesinde gerçekleştirilirken, müzik yayını yapılmadı.

Yangında yaşamını yitiren vatandaşlar ve şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Geçtiğimiz haftalarda İYİ Parti’den istifa eden Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu da dün AK Parti’ye katılırken, rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.











