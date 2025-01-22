Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Gültekin Ailesi için Bolu Kalıcı Konutlar Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.





Otel yangınında vefat eden Gültekin ailesine son görev: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı Gündem





12 katlı Grand Kartal Otel’de gece çıkan yangında otelde bulunan 238 müşteriden 76 kişi yaşamını yitirmiş 51 kişi de yaralanmıştı. Yangınla ilgili yapılan soruşturma sonucu 9 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.





Otel yangınında vefat eden Gültekin ailesine son görev: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı Gündem





"Yüreğimiz yandı, canımız yandı"

Erdoğan'ın namaz sonrası açıklamaları şöyle;

"Ebediyete uğurladığımız 8 kardeşimize Rabbimden rahmetiyle muamele etmesini niyaz ediyorum. İnşallah şüheda sınıfında hepsinin ruhunu cem eylesin.





Mehmet beyle ailece uzun yıllar kardeşliğimiz vardı. Rabbim bizleri inşallah cennetinde de haşr-u cem eylesin.

Yüreğimiz yandı, canımız yandı. Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum. Kendilerine Fatiha'larımızı gönderelim. Makamları cennet olsun inşallah."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu’daki yangında 8 ferdini kaybeden Gültekin ailesine taziye ziyaretinde de bulundu.













THY çalışanı ve ailesi de hayatlarını kaybetti





Kartalkaya'daki otel faciasında hayatını kaybedenler arasında Türk Hava Yolları (THY) çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişi de yer alıyor.





Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya’ya gitmişti. Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin’in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi. Yangında Zehra Sena Gültekin, eşi, üç çocuğu ve yakınları da hayatını kaybetti.





Öte yandan Zehra Sena ve Bilal Gültekin'in, Uygur Türkü minik Sümeyye'nin koruyucu ailesi olduğu da öğrenildi.





Eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner ve ailesi de Kartalkaya'daydı







