Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayimizi hedef alan saldırı muradına eremeyecek

"Ülkemizi tam bağımsızlık yolunda her geçen yıl daha ileri noktalara taşıyacağız"

Güçlenen, tam bağımsızlığı hedefleyen Türkiye'mizin her geçen yıl gelişen daha üst seviyelere ulaşan savunma sanayini hedef alan bu hain saldırı murat ettiğinin tam tersi etkiler oluşturacak diye inanıyorum. Eskisinden de daha azimli bir şekilde, daha güçlü bir şekilde savunma sanayimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Fedakar, kahraman savunma sanayi çalışanlarımız, gurur duyduğumuz savunma sanayi firmalarımızla, ülkemizi tam bağımsızlık yolunda her geçen yıl daha ileri noktalara taşıyacağız. Bugün Türkiye dünyada bu alanda söz sahibi ülkelerden biridir. Bunu engellemeye dönük hiçbir çabanın da sonuç vermeyeceğini, başarılı olmayacağını buradan ifade etmek isterim. İstanbul'da da hem bu fuarımızı görmek hem de TUSAŞ'ın buradaki personeline geçiş olsun dileklerimizi iletmek için aranızdayız. Buradaki çalışmalarında hiç kesintiye uğramadan devam etmesinden yine gurur duyduk. Bu menfur saldırıya rağmen fuar gayet canlı bir şekilde devam ediyor. Milyarlarca dolarlık sanayi savunma sözleşmeleri yapılmış durumda. Bu da terör eyleminin başarılı olmak bir yana bizi bu konuda daha da kamçıladığını gösteren güzel bir örnek. Ben savunma sanayimizin her bir ferdine, katkısı olan tüm çalışanlara, tüm firmalara şükranlarımı sunuyorum" dedi.