Kurtulmuş ve Yılmaz'dan TUSAŞ'ta flaş sözler: Saldırının arkasında kimin olduğunu biliyoruz

"Öncelikle bu hain terör saldırısını bunu gerçekleştirenleri, bunun arkasındaki karanlık odakları lanetliyorum. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Yaşanan terör saldırısı milli birliğimize, huzurumuza ve hepimizin iftihar ettiği Savunma Sanayii'mize karşı olmuştur. Terörün bizi sevk etmek istediği bir yer var şüphesiz, biz ise onların bu amaçlarının tam tersine hareket edeceğiz, bunun açık ve net bir şekilde bilinmesini isteriz. Birliğimizi beraberliğimizi bozmaya çalışıyorlar biz aksine kardeşliğimizi daha çok güçlü şekilde devam ettireceğiz. Savunma Sanayii'mizin çalışanlarına, gurur duyduğumuz firmaları ile birlikte daha büyük azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bu terörü yapanlar neyi murat ediyorlarsa biz onun tam aksini gerçekleştireceğiz"