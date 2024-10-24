Kurtulmuş ve Yılmaz'dan TUSAŞ'ta flaş sözler: Saldırının arkasında kimin olduğunu biliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz-TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesinde açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Bu saldırı tesadüf değil. Saldırının arkasında kimin olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı. Yılmaz, "Savunma sanayimizi güçlendirmemizden rahatsız oluyorlar, daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terör saldırısında şehit edilen taksici Murat Arslan'ın cenazesinin ardından saldırının gerçekleştiği TUSAŞ'a ziyarette bulundu.
'Bu saldırı tesadüfi değil'
'Bu saldırı tesadüfi değil'
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "
Hep beraber cenaze töreninin ardından, saldırının gerçekleştiği abidevi kuruluşlarımızdan birisi olan TUSAŞ'a ziyarette bulunduk. Bu hain saldırıyı bütün kararlılığımızla kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Asla teröre teslim olmayacağımızı milletimize ilan etmek istiyorum. Bu saldırı tesadüf değil. Saldırının arkasındaki aklı, planlamayı biliyoruz ve buna karşı da her alanda hazırlıklarımızı eksiksiz sürdürmekteyiz. Yaralılarımızdan taburcu olan kardeşlerimiz bugün vazifelerine geri döndüler, bu saldırı TUSAŞ başta olmak üzere Savunma Sanayii'nde çalışan tüm kardeşlerimizin azimlerini artırmıştır. Türkiye'nin yapmış olduğu atılımlar sadece bir sanayi kuruluşunun güçlenmesini sağlamanın çok ötesinde bir amaca matuftur. Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefi yolunda atılan en önemli adımlardan biridir. Türkiye bu bölgede bir istikrar ve barış adası olarak istikrarını korumaya devam edecektir"
ifadelerini kullandı.
Yılmaz'dan 'milli birlik' mesajı
Yılmaz'dan 'milli birlik' mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,
"Öncelikle bu hain terör saldırısını bunu gerçekleştirenleri, bunun arkasındaki karanlık odakları lanetliyorum. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Yaşanan terör saldırısı milli birliğimize, huzurumuza ve hepimizin iftihar ettiği Savunma Sanayii'mize karşı olmuştur. Terörün bizi sevk etmek istediği bir yer var şüphesiz, biz ise onların bu amaçlarının tam tersine hareket edeceğiz, bunun açık ve net bir şekilde bilinmesini isteriz. Birliğimizi beraberliğimizi bozmaya çalışıyorlar biz aksine kardeşliğimizi daha çok güçlü şekilde devam ettireceğiz. Savunma Sanayii'mizin çalışanlarına, gurur duyduğumuz firmaları ile birlikte daha büyük azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bu terörü yapanlar neyi murat ediyorlarsa biz onun tam aksini gerçekleştireceğiz"
diye konuştu.
#TUSAŞ
#Numan Kurtulmuş
#Cevdet Yılmaz