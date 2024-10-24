TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu'ndan terör saldırısı sonrası net mesaj: Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili, "Hiçbir saldırı ülkemizin milli savunma sanayisindeki kararlı duruşunu ve gelişimini engelleyemeyecektir" dedi.
Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik düzenlenen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Genel Müdür Mehmet Demiroğlu'ndan açıklama geldi.
"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"
"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"
Demiroğlu, söz konusu terör saldırısına ilişkin şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin başı sağ olsun. Ankara Kahramankazan'da bulunan yerleşkemize yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum.
Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Tüm ekip arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir saldırı ülkemizin milli savunma sanayisindeki kararlı duruşunu ve gelişimini engelleyemeyecektir.
Bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde dimdik durarak yılmadan ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"
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