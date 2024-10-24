Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu'ndan terör saldırısı sonrası net mesaj: Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu'ndan terör saldırısı sonrası net mesaj: Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

10:3724/10/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili, "Hiçbir saldırı ülkemizin milli savunma sanayisindeki kararlı duruşunu ve gelişimini engelleyemeyecektir" dedi.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik düzenlenen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Genel Müdür Mehmet Demiroğlu'ndan açıklama geldi.


Ankara TUSAŞ’a terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda emniyet görevlisi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısında beş şehit, biri ağır olmak üzere toplam 22 yaralı olduğu bilgisini paylaştı. Öte yandan, güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği bildirildi. Saldırının vardiya değişiminde gerçekleştirildiği belirtildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmada 1 başsavcı vekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi" dedi. Öte yandan teröristlerden birinin terör örgütü PKK üyesi olduğu öğrenildi.


"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Demiroğlu, söz konusu terör saldırısına ilişkin şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin başı sağ olsun. Ankara Kahramankazan'da bulunan yerleşkemize yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Tüm ekip arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir saldırı ülkemizin milli savunma sanayisindeki kararlı duruşunu ve gelişimini engelleyemeyecektir.

Bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde dimdik durarak yılmadan ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"


#TUSAŞ
#terör saldırısı
#Mehmet Demiroğlu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Konya'nın en sevilen lezzetlerinden: Bamya çorbası