Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

16:5623/01/2026, Cuma
AA
ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025-Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-CBRY) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 7 Aralık 2025'te uygulanan 2025-CBRY sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "
" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.


#Cumhurbaşkanlığı
#ÖSYM
#Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı
