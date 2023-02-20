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Değerli eşyalar depoda

Enkazlarda bulunan para ve altın, çelik kasa, silah ve bilgisayarlar tutanak altına alınıp, kolluk güçlerinin kontrolünde oluşturulan depo ve binalarda muhafaza ediliyor. Depoya getirilen bir kuruş bile olsa, bulgu poşetlerine konulup numaralandırılıyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Enkazlarda bulunan para ve altın, çelik kasa, silah ve bilgisayarlar tutanak altına alınıp, kolluk güçlerinin kontrolünde oluşturulan depo ve binalarda muhafaza ediliyor.

Enkazlarda bulunan para ve altın, çelik kasa, silah ve bilgisayarlar tutanak altına alınıp, kolluk güçlerinin kontrolünde oluşturulan depo ve binalarda muhafaza ediliyor.

Enkazlarda bulunan para ve altın, çelik kasa, silah ve bilgisayarlar tutanak altına alınıp, kolluk güçlerinin kontrolünde oluşturulan depo ve binalarda muhafaza ediliyor. Depoya getirilen bir kuruş bile olsa, bulgu poşetlerine konulup numaralandırılıyor. Eşyanın hangi adreste çıktığı yazılarak kolilere yerleştiriliyor. Sadece ev enkazlarından çıkan eşyalar değil, kullanılmaz halde olan bankalardaki para makinelerinden çıkan paralar, kuyumcu dükkanlarındaki ziynet eşyaları ve okul enkazlarından çıkan değerli eşyalar da buraya getiriliyor. Depo 24 saat sıkı şekilde korunuyor. Değerli eşyaları için polise başvuran depremzedenin bu değerli eşyaların kendilerine ait olduğunu ispat etmeleri gerekiyor. Kişinin bunu ispat etmesi karşılığında, doğruluğu teyit edildikten sonra teslimi yapılıyor. 1 yıl içinde sahibi çıkmayan ya da alınmayan eşyalar Hazine’ye aktarılacak.


#Kahramanmaraş
#Hatay
#Deprem
#Enkaz
1 saat önce
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Değerli eşyalar depoda
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