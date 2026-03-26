Denizli’de sıra dışı olay: Ağaçta gördükleri şey şaşkına çevirdi

17:19 26/03/2026, Perşembe
AA
Denizli'nin Çivril ilçesinde çiftçinin ağaçta fark ettiği 2 maymundan biri yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince koruma altına alındı.

Yakacık Mahallesi'nde arıcılık yapan Tahsin Güntaş, kovanlarını kontrol etmek için gittiği arazisindeki bir ağaçta 2 maymun olduğunu fark etti.

Güntaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ve belediye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce yakalanan maymunlardan biri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği korumasına alındı. Diğerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Tahsin Güntaş, bölgede ilk kez maymunlarla karşılaştığını belirterek, "Maymunları görünce çok şaşırdım. Hemen ekiplere haber verdim." dedi.



Selman bin Abdülaziz kimdir? Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz hayatı