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DENİZLİ

Denizli'den acı haber: Kayıp 2 gencin cansız bedeni su kuyusunda bulundu

Denizli’de kendilerinden 5 gündür haber alınamayan gençlerin cesedi, 45 saatlik çalışmanın ardından yaklaşık 30 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Denizliden acı haber: Kayıp 2 gencin cansız bedeni su kuyusunda bulundu
Gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Acıpayam ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki İsmail Yalçın, 9 Haziran akşamı annesi Asuman Yalçın’ı telefonla arayarak harçlık istedi. 20 lira harçlık alarak babasına ait otomobille evden ayrılan İsmail Yalçın, Serinhisar ilçesinde ikamet eden 19 yaşındaki Hasan Akköse ile buluştuktan sonra bir daha geri dönmedi. En son aradığında kendisine “Arabayı yıkıyorum baba” diyen oğlundan bir daha haber alamayan baba Adnan Yalçın, jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Otomobilin bulunması ardından kayıp iki gencin en son görüştükleri kişi olan Hasan Akköse’nin akrabası M.A. ve 8 şüpheli gözaltına alındı. İfadeler doğrultusunda aracın bulunduğu yere 10 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki su kuyusunda arama çalışmaları başladı. İçerisine taş ve toprak atılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunda, iş makineleriyle kazı çalışması devam ederken, kayıp gençlerden Hasan Akköse’nin öldürülmeden saniyeler önce telefonunun arama düğmesine gizlice basıp kız arkadaşını aradığı, aynı zamanda akrabası olan M.A.’nın adını söylediği ortaya çıktı.

Devam eden çalışmaları ardında 45 saat sonra gençlerin cesedine ulaşıldı. Yaklaşık derinliği 30 metre olan kuyudan çıkarılan cesetler, yapılan incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Öte yandan adliyeye sevk edilen M.A. ile beraber toplamda 7 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayıp iki gencin cansız bedenleri aranıyor: Kuyu 20 saattir kazılıyor
FOTOĞRAF 15
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Acıpayam ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İsmail Yalçın, 9 Haziran akşamı annesi Asuman Yalçın’ı telefonla arayarak harçlık istedi.
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20 lira harçlık alarak babasına ait otomobille evden ayrılan İsmail Yalçın, Serinhisar ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki Hasan Akköse ile buluştuktan sonra bir daha geri dönmedi.
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En son aradığında kendisine “Arabayı yıkıyorum baba” diyen oğlundan bir daha haber alamayan baba Adnan Yalçın, jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu.
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İki arkadaşın içerisinde bulunduğu ve PTS kayıtlarından Denizli yönüne gidip geri geldiği belirlenen otomobil, Serinhisar ilçesinin Yenice Mahallesi’ndeki ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu.
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. Aracın yanında kan izlerine rastlanılan arma çalışmalarında, iki gencin telefonları da 200 metre ileride arazide parçalanmış halde bulundu. Kayıp iki gencin en son görüştükleri kişi olan Hasan Akköse ve 8 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma genişletildi.
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Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, bu sabahki arama çalışmalarına aracın terk edilmiş olarak bulunduğu bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki su kuyusundan başlandı.
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Çapraz sorguya alınan 2 şüphelinin, cesetlerinin Develikuyusu mevkiindeki su kuyusuna atıldığını ifade etmesi üzerine bölgede geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirildi.
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İçerisine taş ve toprak atılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunda, iş makineleriyle kazı çalışması başlatıldı.
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. Su kuyusunda iş makineleriyle başlatılan dün sabah saat 08.00 sıralarında başlatılan çalışmalar, zaman zaman etkili olan yağışa rağmen 20 saattir devam ediyor.
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Yaklaşık 10 metrelik su kuyusunda Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde titizlikle yürütülen çalışmalara, gece saatlerinde yeni bir iş makinesinin daha katıldığı, çalışmaların yakın bir zamanda bitirilebileceği öğrenildi.
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Öte yandan, kayıp gençlerden Hasan Akköse’nin öldürülmeden saniyeler önce telefonunun arama düğmesine gizlice basıp kız arkadaşını aradığı, aynı zamanda akrabası olan M.A’nın adını söylediği ve ardından ise peş ortaya çıktı.
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Kayıp 2 genç, üzeri toprak ve kaya parçalarıyla doldurulmuş su kuyusunda aranıyor
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Kayıp iki gencin cansız bedenleri aranıyor: Kuyu 20 saattir kazılıyor
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu İsmail Yalçın (19) ve Hasan Akköse (17), Serinhisar ilçesindeki üzeri toprak ve kaya parçalarıyla kapatılmış su kuyusunda aranıyor. Dibi taş ve toprakla doldurularak kapatılmış su kuyusunda iş makineleriyle yürütülen çalışmalar 20 saattir devam ediyor.


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