Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde akşam 19.34'te deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre deprem 3,9 büyüklüğünde oldu.
Depremin derinliği ise 2,1 km olarak açıklandı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde akşam 19.34'te deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre deprem 3,9 büyüklüğünde oldu.
Depremin derinliği ise 2,1 km olarak açıklandı.
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