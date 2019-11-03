Elazığ'da korkutan deprem

Gündem

İstanbul’un 39 ilçesinde helikopter destekli uygulama

İstanbul’da ’Yeditepe Huzur’ uygulaması kapsamında 39 ilçede helikopter ve narkotik köpeği destekli denetim yapıldı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, durdurulan araçlar ve şahıslar didik didik arandı.