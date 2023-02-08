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Deprem nedeniyle bedelsiz barınma sağlayan otellere vergi muafiyeti

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bedelsiz barınma hizmeti veren otel ve benzeri işletmelerin söz konusu hizmetlerine yönelik KDV ve konaklama vergisi hesaplanmayacak, yapılan masraflar gider olarak kaydedilebilecek.

19:48 . 8/02/2023 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, depremden etkilenen kişilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere Antalya başta olmak üzere muhtelif illerde otel ve benzeri tesislerde geçici konaklama imkanı veriliyor.

Deprem bölgesinde ikamet eden vatandaşların talep etmeleri halinde afet bölgelerinden tahliye edilmesine ve belirlenen illerde geçici olarak konaklamalarının sağlanmasına başlandı.

  • Afetin getirdiği olağanüstü şartlar nedeniyle söz konusu işletmelerin depremzedelere verdikleri bedelsiz hizmetler, emsali olan hizmetler olmadığından, herhangi bir kazanç oluşmayacak, KDV ve konaklama vergisi de hesaplanmayacak.

Ayrıca bu işletmelerin, depremzedelere bedelsiz olarak verdikleri konaklama, yeme-içme gibi hizmetler için yaptıkları masrafları da gider olarak dikkate alınacak.


Oyuncu Sinan Albayrak'tan yapımcılara karavan ve jeneratör çağrısı: Setleri durdurup karanlığa ışık olalım
Oyuncu Sinan Albayrak'tan yapımcılara karavan ve jeneratör çağrısı: Setleri durdurup karanlığa ışık olalım

Oyuncu, Sinan Albayrak Türk sinema ve dizi sektöründeki yapımcılara deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek verilmesi için seslendi. "Bütün şehirler karanlıkta, ışığa ihtiyaç var." diyen Albayrak, " Bütün yapım şirketleri dizileri durdursun. Bütün o ışık kamyonları, jeneratörler karavanlar bölgeye nakledilsin." ifadelerini kullandı. Bir bölümlük dizi masrafıyla çok sayıda insanın hayatının kurtarılabileceğine vurgu yapan Albayrak, "Bu bir zekattır, bu bir diyettir. Binlerce karavandan yüzlerce jeneratör, ışık kamyonundan bahsediyorum. O zifiri karanlığa ışık olmaya gidelim. 'Ne olacak bir haftanın masrafı olsun' desin yapımcılarımız" diye konuştu.


#DEPREM
#KDV
#Konaklama Vergisi
#otel
36 dakika önce
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Deprem nedeniyle bedelsiz barınma sağlayan otellere vergi muafiyeti
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