Deprem nedeniyle bedelsiz barınma sağlayan otellere vergi muafiyeti

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AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, depremden etkilenen kişilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere Antalya başta olmak üzere muhtelif illerde otel ve benzeri tesislerde geçici konaklama imkanı veriliyor.
Deprem bölgesinde ikamet eden vatandaşların talep etmeleri halinde afet bölgelerinden tahliye edilmesine ve belirlenen illerde geçici olarak konaklamalarının sağlanmasına başlandı.
Ayrıca bu işletmelerin, depremzedelere bedelsiz olarak verdikleri konaklama, yeme-içme gibi hizmetler için yaptıkları masrafları da gider olarak dikkate alınacak.