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Depremzede aileler Selçuklu’da baş tacı

Selçuklu Belediyesi’nin düzenlediği “Anne Çocuk Etkinliği” kapsamında ilçede misafir olan depremzede vatandaşlar, dolu dolu bir gün geçirdi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Tüm olanaklarımızla baş tacı ailelerimizin yanında oluyoruz” dedi.

04:00 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Selçuklu Belediyesi’nin düzenlediği “Anne Çocuk Etkinliği” .

Selçuklu Belediyesi’nin düzenlediği “Anne Çocuk Etkinliği” .

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin yaraları el birliğiyle sarılmaya çalışılıyor. Selçuklu Belediyesi depremin psikolojik yaralarını da sarmak için ilçede misafir edilen depremzede aileler için etkinlik düzenlemeye devam ediyor. Anne-Çocuk Etkinliği kapsamında afetzede aileler, Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi’ni ziyaret etti. Hat sanatları, takı tasarım, fotoğrafçılık, siber güvenlik, moda tasarım ve üretim, organik oyuncak üretim, insansız hava aracı ve mekatronik atölyelerindeki eğitimlere katılan aileler, keyifli ve kaliteli bir gün geçirdi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da etkinlikte baş tacı gördüğü ailelere eşlik ederek onların bu anlarına ortak oldu.

TÜM OLANAKLARIMIZLA DESTEK OLUYORUZ

On bir ili etkileyen ama gönüllerde tüm Türkiye’yi derinden sarsan depremin yaralarını el birliği ile sarmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Devletimiz depremde ilk günden bu yana cansiparane bir tavırla gücünü ortaya koydu. Depremzede vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa yaptı ve bundan sonra da aynı gayretle yapmaya devam edecek. Bizler de bu kapsamda bu mücadeleye belediyemizin tüm olanaklarıyla destek olmayı sürdürüyoruz” dedi.

HER ZAMAN AİLELERİMİZİN YANINDAYIZ

İlçede misafir edilen afetzede vatandaşların yaşadıkları stresten bir nebze olsun uzaklaşmaları için etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Başkan Pekyatırmacı, “Anne-Çocuk Etkinliği’nde onları Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde misafir ettik. Burada bulunan okul dışı öğrenme ortamlarımızda dolu dolu bir gün geçirdiler. Biz sadece bugün değil bundan sonra da bu ailelerimizle hep beraberiz ve onların yanlarındayız. Bu birlik ve beraberliğin, tek yürek olabilmenin verdiği güçle üstesinden gelemeyeceğimiz bir durum yok. Ben bu vesile ile tekrar depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum” diye konuştu.





#Selçuklu Belediyesi
#anne
#çocuk
#etkinlik
#Ahmet Pekyatırmacı
1 saat önce
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