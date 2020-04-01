Gündem Derince Belediyesinden Koronavirüs Seferberliği
KOCAELİ

Derince’de koronavirüs seferberliği

Derince Belediyesi’nden Koronavirüs Seferberliği

Derince Belediyesi’nin koronavirüs salgınına karşı ilçe genelinde yürüttüğü dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de aldıkları tedbirlerin üst seviyede olduğunu belirterek vatandaşlardan mümkün olduğunca evde kalmalarını istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Derince Belediyesi’nin yürüttüğü dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Derince Belediyesi’nin yürüttüğü dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'de koronavirüs vakasının görüldüğü ilk an itibariyle etkin tedbirlerin alındığı Derince’de belediye ekipleri kapsamlı bir dezenfekte çalışması yürütüyor. Halkın huzuru ve sağlığı için özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, aile sağlığı merkezleri, eczaneler, bankalar, banka ATM'leri, otobüs durakları, halk otobüsleri, ticari taksiler, ibadethaneler, spor alanları, çocuk oyun parkları, kent meydanları, yürüyüş yolları ve üstgeçitler sürekli olarak dezenfekte ediliyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte çalışmaları takip ederek, ilçede her şeyin eksiksiz olarak gerçekleşmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Başkan Aygün’den ‘Evde Kalın’ Mesajı

İlçedeki tüm mahallelerde periyodik olarak devam eden çalışmalarla Derince genelindeki cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkanıp ardından özel içerikli dezenfektanlarla temizleniyor. Derince Belediye Başkan Aygün de koronavirüse karşı ilk gün itibariyle son derece hassas bir çalışma yürüttüklerini belirtiyor. İlçe genelinde tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Başkan Aygün, “Koronavirüs karşısında ülke olarak yürüttüğümüz kapsamlı mücadeleyi ilçemizde de en üst seviyede uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun temas ettiği bölgelerin dezenfeksiyonu, ilçemizdeki cadde ve sokak temizliğinden çöp konteynerlerinin yıkama işlemlerine kadar tüm çalışmalarımızı periyodik olarak yapıyoruz. Bizler halkımız için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan bu süreçteki en önemli beklentimiz ise evlerinde kalmaları” dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, tedbirlerin üst seviyede olduğunu belirterek vatandaşların mümkün olduğunca evde kalmalarını istedi.

Derince genelindeki cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkanıp ardından özel içerikli dezenfektanlarla temizleniyor.

Abone Ol Google News
Devlet içinde devlet olmaya kimsenin hakkı yok

Devlet içinde devlet
olmaya kimsenin hakkı yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan izinsiz kampanya uyarısı.
Koronavirüsten öncekoronavirüsten sonra

Koronavirüsten önce
koronavirüsten sonra

​Albayrak Holding Ceo'su dünyayı değiştiren süreci kaleme aldı.
İstanbulu hiç böyle görmedik

İstanbul'u hiç böyle görmedik

​Drone görüntüleri İstanbulluların hiç alışık olmadığı tabloyu gözler önüne serdi.
350 milyona yaklaştı

350 milyona yaklaştı

İş dünyasından peş peşe destek açıklaması geliyor
Çin'in susturduğu doktor Ai Fen

Çin'in susturduğu doktor Ai Fen

​Dünyayı felakete sürükleyen sansürün hikayesi.
Kampanyaya <br>yardım yağdı

Kampanyaya
yardım yağdı

Vatandaş seferber oldu. Türkiye kenetlendi.
'Getirmeyeceğiz' diyemeyiz

'Getirmeyeceğiz' diyemeyiz

Bakan Soylu'dan ​'sokağa çıkma yasağı'yla ilgili önemli açıklama
Altında sorun yok

Altında sorun yok

​Gram ve çeyrek altın kalmadığı iddia edilmişti.
Hastane bitti yol bitmedi

Hastane bitti yol bitmedi

​İBB'nin yarım bıraktığı iş için bakanlık kolları sıvadı.
Haydut devlet yardımlara göz dikti

Haydut devlet yardımlara göz dikti

​Filistinlilerin ihtiyaç sahipleri için hazırladıkları kolileri gasp ettiler.
Kimliğini değiştirdi<br>'efsane' oldu

Kimliğini değiştirdi
'efsane' oldu

​Süper Lig'in en büyük hayal kırıklığı yaşatan ismiydi.
Dünyayı şaşırtan kargo

Dünyayı şaşırtan kargo

Ezeli düşmanlardan biri diğerine uçak dolusu malzeme gönderdi.
Çin gizlediği rakamları ilk kez açıkladı

Çin gizlediği rakamları ilk kez açıkladı

Vakaların bir kısmının hiçbir belirti göstermediği ortaya çıktı.
İlginç karar

İlginç karar

​'Koronavirüs' demek artık yasak.
İstanbul'da bugün...

İstanbul'da bugün...

Ne eldiven var ne maske ne de sosyal mesafe...
Kahvehane değil korona yuvası

Kahvehane değil korona yuvası

Yasağı delen sorumsuzlara polis baskın yaptı.
Bin TL'ler hesapta

Bin TL'ler hesapta

​Bakanlığın yardım paraları ödenmeye başlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.