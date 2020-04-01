Derince Belediyesi’nden Koronavirüs Seferberliği

Türkiye'de koronavirüs vakasının görüldüğü ilk an itibariyle etkin tedbirlerin alındığı Derince’de belediye ekipleri kapsamlı bir dezenfekte çalışması yürütüyor. Halkın huzuru ve sağlığı için özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, aile sağlığı merkezleri, eczaneler, bankalar, banka ATM'leri, otobüs durakları, halk otobüsleri, ticari taksiler, ibadethaneler, spor alanları, çocuk oyun parkları, kent meydanları, yürüyüş yolları ve üstgeçitler sürekli olarak dezenfekte ediliyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte çalışmaları takip ederek, ilçede her şeyin eksiksiz olarak gerçekleşmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Başkan Aygün’den ‘Evde Kalın’ Mesajı

İlçedeki tüm mahallelerde periyodik olarak devam eden çalışmalarla Derince genelindeki cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkanıp ardından özel içerikli dezenfektanlarla temizleniyor. Derince Belediye Başkan Aygün de koronavirüse karşı ilk gün itibariyle son derece hassas bir çalışma yürüttüklerini belirtiyor. İlçe genelinde tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Başkan Aygün, “Koronavirüs karşısında ülke olarak yürüttüğümüz kapsamlı mücadeleyi ilçemizde de en üst seviyede uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun temas ettiği bölgelerin dezenfeksiyonu, ilçemizdeki cadde ve sokak temizliğinden çöp konteynerlerinin yıkama işlemlerine kadar tüm çalışmalarımızı periyodik olarak yapıyoruz. Bizler halkımız için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan bu süreçteki en önemli beklentimiz ise evlerinde kalmaları” dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, tedbirlerin üst seviyede olduğunu belirterek vatandaşların mümkün olduğunca evde kalmalarını istedi.

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Derince genelindeki cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkanıp ardından özel içerikli dezenfektanlarla temizleniyor.