Destek ver irite olma

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Başörtüsüne ilişkin Anayasa değişikliğinin referanduma gitme olasılığı CHP’yi korkutuyor. Teklifin komisyon görüşmelerinde CHP’li Özgür Özel, “CHP olarak temel hak ve özgürlükler meselesinin referanduma sunulmasından fevkalade irite oluruz” dedi. Buna MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, “400 olur, biter gider. Bu, sizin elinizde. Çöz, bitsin” cevabını verdi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
4:00 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Başörtüsüne ilişkin Anayasa değişikliğinin referanduma gitme olasılığı CHP’yi korkutuyor.

Başörtüsüne ilişkin Anayasa değişikliğinin referanduma gitme olasılığı CHP’yi korkutuyor.

Başörtüsüne ilişkin Anayasa değişikliğinin referanduma gitme olasılığı CHP’yi korkutuyor. Teklifin komisyon görüşmelerinde CHP’li Özgür Özel, “CHP olarak temel hak ve özgürlükler meselesinin referanduma sunulmasından fevkalade irite oluruz” dedi. Buna MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, “400 olur, biter gider. Bu, sizin elinizde. Çöz, bitsin” cevabını verdi.

400’ÜN ÜZERİNDE GEÇMESİNİ ÇOK İSTİYORLAR

Özel, Anayasa Komisyonundaki başörtüsü görüşmelerinde, AK Parti’nin eşcinsel evlikler üzerinden tartışma başlatmaya çalıştığını ve referandum sürecinin de bu durum üzerine inşa edilmek istendiğini savundu. Özel’in “Orman mühendisliğiyle biz bir referandum sandığı koyalım, oradaki rüzgârla başka bir yelkeni dolduralım hesabı var. 400’ün üzerinde geçmesini çok istiyorlar” sözlerine tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Ormana özenen sizsiniz” dedi.

ÖZEL CEVABI YILDIZ VERDİ

Özel sözlerinin devamında, “CHP olarak temel hak ve özgürlükler meselesinin referanduma sunulmasından fevkalade irite oluruz” derken MHP’li Yıldız, “Başkan, 400 olur, biter gider, sizin elinizde, çöz, bitsin” dedi.


#CHP
#Özgür Özel
#Başörtüsü
#Anayasa
28 minutes ago
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