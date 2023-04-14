Devlet Bahçeli: 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz

"6 Şubat büyük deprem felaketinin sorunlarını çözmek üzere önemli bir törende Diyarbakır'da olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. 6 Şubat'ta dünyada ender rastlanabilecek bir felaketi yaşadık. Bu felaketimizde 50 bini aşkın insanımızı kaybettik. Bu felaketin ortadan kaldırılması, önce enkazların ortadan kaldırılması sonra barınma ihtiyacının cevap bulması, beraberinde beslenme ihtiyacının giderilmesi önemli bir kararlılıkla üzerinde durulması gerekirdi.

Sayın Cumhurbaşkanımız kadrosuyla bu felaketi ortadan kaldırmaya kararlı bir şekilde yürüdüler. Deprem felaketinde 67 gün içerisinde bir çok kesimde hayatımız normalleşmeye başladı. Vatandaşlarımız her bölgeden yardım akıttı ve sonuçta büyük bir huzura doğru yürüyüş başladı. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Bu felaketi aşacak, kararlı bir yönetim içerisinde bunun altından kalkabilmek için bunun yavaşlatılmaması gerekiyor.

14 Mayıs'ta bir yanda cumhurbaşkanı seçeceğiz o da adı da belli, hizmeti de belli ve listede de birinci sırada yer alan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmek olmalıdır. İkincisi ise milletimizin fertlerinin TBMM'de temsil edilmesidir. Bir yandan cumhurbaşkanını seçerken bir yandan da milletvekili seçimi yapacağız. Aziz Diyarbakırlılar düne kadar hangi düşüncede olursanız olun öyle dönemler vardır ki böyle günlerde kararlı olmak ve yolu kesmemek gerekir. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi 14 Mayıs'ta yolu kesilmeden yoluna devam edecektir. Bunu başaracak olan Cumhurbaşkanımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Mayıs'ı 1950'nin 14 Mayıs'ı gibi büyük bir milli irade zaferiyle tescil edilecektir. O sebepten dolayı birinci görevimiz sandığa gitmek olmalı. İkinci görevimizin hizmeti sabote edenlere fırsat tanımamalı. Üçüncü görevimiz ise Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmaktır."