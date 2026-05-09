Dışişleri Bakanı Fidan’dan Hamas zirvesi: Türkiye’den Gazze’ye güçlü duruş İsrail'e net mesaj

9/05/2026, Cumartesi
Bakan Fidan, Türkiye'nin İsrail'in Filistin'de sebep olduğu felaketleri gündemde tuttuğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede Gazze’de kalıcı barışın sağlanması, insani yardımların bölgeye ulaştırılması ve son bölgesel gelişmeler ele alınırken, Fidan İsrail’in Gazze’deki tutumuna sert tepki gösterdi. Türkiye’nin Filistin davasını uluslararası gündemde tutmaya devam edeceğini vurgulayan Fidan, Gazze’den zorunlu göçe yönelik her adıma karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyetle görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Derviş ve beraberindeki Hamas heyetiyle görüşmesinde, Gazze'de kalıcı barışın tesisi için devam eden çalışmalar, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için yürütülen faaliyetler ve bölgedeki diğer gelişmeler ele alındı.

"Türkiye İsrail'in sebep olduğu felaketleri gündemde tutuyor"

Fidan, bölgedeki savaşın Filistin meselesinin unutulmasına yol açmaması gerektiğini, Türkiye'nin Gazze ve Batı Şeria'da İsrail'in sebep olduğu felaketleri uluslararası toplumun gündeminde tutmaya devam ettiğini belirtti.

Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'deki varlığını artırmasının ve Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardımın bölgeye ulaşmasını engellemesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"Türkiye öncülük etmeyi sürdürecek"

İslam ülkeleri başta olmak üzere Filistin'e destek veren tüm devletlerin Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin bu yöndeki çabalara öncülük etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Fidan, Türkiye'nin Filistin halkının Gazze'den ayrılmasını hedefleyen her türlü adıma karşı kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceğini ifade etti.



