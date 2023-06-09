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Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Sudan'dan 1961 Türk vatandaşı tahliye edildi

Dışişleri Bakanlığı, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'dan tahliye operasyonlarına ilişkin son durumu paylaştı. Türkiye'nin bugüne kadar 1961'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 2382 kişiyi tahliye ettiğini duyuran Bakanlık, "Vatandaşlarımızın her daim yanındayız." mesajında bulundu.

19:57 . 9/06/2023 Cuma
AA
Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle toplam 1961 Türk vatandaşının tahliye edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle toplam 1961 Türk vatandaşının tahliye edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Türkiye'nin bugüne kadar 1961'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 2382 kişiyi tahliye ettiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından Türkiye'nin Sudan'dan tahliye operasyonlarındaki güncel istatistikler paylaşıldı.

Paylaşımda, "Bugüne kadar 1961’i vatandaşımız olmak üzere toplam 2382 kişinin tahliyesini gerçekleştirdik. Tahliye çabalarımıza destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın her daim yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşılan grafikte yer alan istatistiklere göre, Sudan'dan 1961 Türk vatandaşı ve 24 ülkeden 421 kişi olmak üzere toplam 2382 kişi tahliye edildi.

Öte yandan tahliyelerin 1478'i Etiyopya, 48'i Mısır ve 59'u Suudi Arabistan üzerinden gerçekleştirilirken, Port Sudan'dan 715 ve Hartum Wadi Saidna'dan 82 kişi askeri uçaklarla tahliye edildi.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Bir günlük ateşkes imzalandı

Öte yandan Sudan’da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) 24 saatlik ateşkes anlaşması imzaladı.


Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan ordusu ve HDK arasındaki çatışmaların durdurulması için Cidde şehrinde yapılan görüşmeler, ABD ve Suudi Arabistan gözetiminde gerçekleştirildi.


Açıklamada, "Suudi Arabistan ve ABD, Sudan ordusu ve HDK temsilcilerinin Sudan'ın her yerinde 24 saatlik ateşkes anlaşmasına vardığını duyurur." ifadeleri kullanıldı.


Ateşkesin 10 Haziran'da yerel saatle sabah 06.00'dan itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.



#Dışişleri Bakanlığı
#Hızlı Destek Kuvvetleri
#Sudan
#Sudan'daki çatışmalar
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