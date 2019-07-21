Gündem Diyarbakırda evde 1 terörist öldürüldü
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da eve operasyon

Diyarbakır'da evde 1 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da bir eve düzenlenen operasyon sonucu 1 terörist öldürüldü. Operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi yaralanırken ev sahibi olduğu öğrenilen karı koca 2 kişi göz altına alındı.

Haber Merkezi DHA
Diyarbakır'da terör operasyonu
DHA
Diyarbakır'da terör operasyonu
Diyarbakır'da terör operasyonu
DHA
Diyarbakır'da terör operasyonu
Diyarbakır'da terör operasyonu
DHA
Diyarbakır'da terör operasyonu
Diyarbakır'da terör operasyonu
DHA
Diyarbakır'da terör operasyonu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda 1 Özel Harekat polisi de yaralandı.

TESLİM ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİ

Merkez Bağlar ilçesi Sento Caddesi eski havaalanı kavşağında 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede PKK'lı teröristlerin saklandığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 03.00 sıralarında operasyon düzenledi. Polisin 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verilince çatışma çıktı. Çatışmada evdeki terörist etkisiz hale getirildi, bir Özel Harekat polisi de yaralandı. Polis memuru, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA
Diyarbakır'da eve operasyon

EV SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI

Çatışmanın yaşandığı evin sahibi karı- koca çift ise gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, evde inceleme yaptı. Köpek Eğitim Merkezi'nden (KEM) gelen ekip de dedektör köpek yardımıyla ev ve çatı katında arama yaptı.

DHA
Diyarbakır'da terör operasyonu
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